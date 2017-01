Seit 56 Jahren dem Motorsport verbunden

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Es gibt wahrscheinlich keinen, der die Seelower Naturrennstrecke Am Sender so gut kennt wie Hartmut Sommer. Er wird am 5. Mai 73 Jahre, kurz bevor am 27. und 28. des gleichen Monats wieder die Autocrosser auf der Strecke um Punkte für die Europameisterschaft kämpfen.

Hartmut Sommer hat inzwischen ein umfangreiches Archiv und seine Erinnerungen an den Motorsport in Seelow könnten lange Abende ausfüllen. Er hat die Ereignisse auch chronologisch zusammengefasst. Anekdoten, spannende Geschichten, Unglaubliches gehören genauso dazu, wie Dinge, die ohne ihn längst vergessen wären. Doch eines ist in den Jahren geblieben. "Wir alle wissen, Motorsport ist gefährlich. Aber in Seelow ist bisher niemals etwas wirklich Ernsthaftes passiert. Zum Glück nicht!", sagt Hartmut Sommer und erinnert sich noch gut an die Anfangstage des Motorsports in seiner Heimatstadt.

Sommer ist in Frankfurt geboren, aber in Seelow aufgewachsen und seiner Stadt auch immer treu geblieben. Hartmut Sommer bekam das Benzin im Blut im wahrsten Sinne des Wortes von seinen Großeltern mit in die Wiege gelegt. Sie hatten eine Tankstelle mit einer Kfz-Werkstatt in Seelow. Und auch Sommer erlernte den Beruf eines Kfz-Schlossers. Schon Ende der 1950er-Jahre gab es in Seelow im Bereich des jetzigen Stadtwaldes an der Eisenbahnstrecke eine von der damaligen "Gesellschaft für Sport und Technik" organisierte Motocross-Veranstaltung.

Am 28. Januar 1961 wurde der MC Seelow von damals 17 Sportinteressierten gegründet. Sommer ist heute das einzige Mitglied, das nunmehr seit 56 Jahren immer dabei war und auch alle Rennen auf der Rennstrecke miterlebt hat - und das in verschiedenen Funktionen.

Schon im März 1961 führte der junge Motorsportclub ein Geländetrial "Rund um Seelow" für Motorräder durch, welches auf großes Zuschauerinteresse stieß. Sommer war gerade 16 Jahre und hatte, wie viele junge Männer in diesem Alter, zahlreiche Träume und Pläne. Dazu gehörte auch der Motorsport. Nur waren damals die Möglichkeiten längst nicht so ausgeprägt, wie sie es heute sind.

"Mein erstes Fahrzeug war ein Jawa-Moped mit einem 50 Kubikzentimeter-Motor." Damit konnte er seinen ersten Sieg erzielen. Diese Art von Veranstaltungen hatte einen anderen Charakter als die Heutigen in Seelow, denn es waren Geschicklichkeitswettbewerbe im Gelände, die als Trial bezeichnet werden. "Trial war damals sehr beliebt und auch beim MC Neutrebbin versuchte man sich in dieser Disziplin", erinnert sich Sommer.

In den folgenden zwei Jahren wurde eine Geländestrecke Am Sender Seelow für den Motocross-Sport mit Motorrädern und Gespannen gewählt und entsprechend präpariert. Diese Strecke hatte 1963, als alles anfing, einen ganz anderen Verlauf als heute. "Und auch an Cross-Sport auf vier Rädern war zunächst überhaupt nicht zu denken", erinnert sich der Seelower.

Sommer erzählt, dass das erste Motocross des MC Seelow 1963 ausgetragen wurde. Danach wurde, bis 1975 jährlich, immer zu Pfingsten um Pokale gefahren. Das Zuschauerinteresse nahm deutlich zu. Damals mussten sich die echten Fans entscheiden: Entweder ging es nach Seelow zum Motocross oder nach Teterow zum Bergring-Rennen.

Auch in Wriezen an den Silberbergen gab es schon damals Motocross-Rennen. Sommer erinnert sich weiter, dass die Seelower Strecke im Vergleich zu der in Wriezen eine Besonderheit hatte: "Die Strecke in Wriezen war und ist heute noch durch den tiefen Sand gekennzeichnet. In Seelow gab es dagegen Lehmboden und der Untergrund war zum Teil knüppelhart. Vor allem bei den Rennen der damals beliebten Gespanne machte sich das bemerkbar."

Sommer ist damals auch zwei Jahre erfolglos selbst gefahren. "Mit dem Club-Motorrad Jawa", erinnert er sich. Er konzentrierte sich aber auf die Aufgabe als Motocross-Rennleiter. Seit 1967 übte er diese Funktion mit zwei Ausnahmen bis 1975 aus.

In den 1970er-Jahren gelang es den Seelower MC-Verantwortlichen einfach nicht, Motocross-Rennen um die DDR-Meisterschaft nach Seelow zu holen. So entschied man sich, es mit dem seit 1976 neu ins Motorsportprogramm des Allgemeinen Motorsportverbandes (ADMV) der DDR aufgenommenen Autocross-Sport zu versuchen. Eine erste Präsentation dieser Fahrzeuge gab es 1975 im Rahmen des 13. Seelower Motocross.

Bis die Strecke aber so aussah, wie man sie heute kennt, vergingen noch viele Jahre. "Das war natürlich sehr schwierig, denn es gab kaum Autos und erst recht keine Ersatzteile." Gemeinsam mit Hans Raeb vom MC Klosterfelde, der bis heute als der Vater des Autocross der damaligen DDR gilt, und nach zahlreichen zum Teil sehr aufwendigen Genehmigungsverfahren gelang es, ab 1976 Autocross-Rennen in Seelow unter Rennleiter Sommer zu veranstalten.

Hartmut Sommer erzählt, dass man 1989 den internationalen Durchbruch in Seelow schaffte. "Wir konnten einen Lauf im Rahmen der Wertung Pokal für Frieden und Freundschaft der sozialistischen Länder zu uns holen. Damals kamen 18 700 Zuschauer an die Strecke - unvergessen. Wir beim MC Seelow träumten danach von Läufen zur Europameisterschaft der höchstmöglichen Kategorie im Autocross. Aber dann kam die politische Wende in Deutschland und keiner wusste, ob es auch bei uns mit den Rennen weitergehen könnte."

Es gab aber in Seelow keine Pause, denn schon am 16. und 17. Juni 1990 wurde ein Deutsch-Deutscher Autocross-Pokal ausgefahren. Mehr als 11000 Zuschauer kamen, und ein Jahr später war es dann so weit, die europäische Elite war zu Gast. "Es war fast ein Wunder. Wir bekamen tatsächlich von der FIA den Zuschlag", erinnert sich Sommer. Nach dem ersten Europameisterschaftslauf übernahm er die organisatorische Gesamtleitung und gab die Funktion des Rennleiters an Rudolf Kulicke ab, der auch heute noch in dieser Funktion tätig ist. Bis heute ist Seelow im europäischen Autocross-Sport eine gute Adresse und man hat es inzwischen geschafft, die Eröffnungsrennen einer neuen Saison hierher zu holen.

Sommer übergab 1995 nach 17 Jahren den Clubvorsitz ebenfalls an Rudolf Kulicke und übernahm unter anderem die Pressearbeit beim Autocross und ist heute noch bei den Rennen als Sprecher aktiv.

Natürlich freut sich auch Hartmut Sommer auf Ende Mai. Dann kann er seiner Chronik ein weiteres Stück Motorsportgeschichte hinzufügen.

Am nächsten Sonnabend, dem 28. Januar, ist Mitgliederversammlung. Wichtigstes Thema: die Autocross-EM-Läufe im Frühjahr.