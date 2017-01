Für die Kinder eine "Abenteuerzeit"

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Wir wohnten hinter dem zweiten Damm von der Alten Oder und dachten, dass wir vor dem Wasser sicher sind. Als der Dammbruch war, hörte man bis hier her wie das Wasser rauschte, die Menschen schrien und die Wagen klapperten, die Kühe und Ochsen, die davor gespannt waren, konnten nicht schnell genug vor dem Wasser weg. Autos oder Pferde gab es da noch nicht. Als dann der Damm bei Wriezen noch mal brach, kam auch das Wasser zu uns. So war dann das ganze Oderbruch überschwemmt. Ostern war solch ein Sturm, der trieb das Wasser bis hinter unsere Scheune, bis ins Gehöft kam es zum Glück nicht. Wir hatten auch Evakuierte von der Langen-Looser, da stand das Wasser im Haus. Meine Nachbarin Frau Bromm hatte einen Lebensmittelladen und musste deswegen jede Woche einmal nach Wriezen, mit dem Kahn, zum Einkaufen. Aus ihren Erzählungen weiß ich noch, dass sie sich zweimal festgefahren haben mit dem Kahn. Einmal haben sie auf einen Koppelpfahl gehakt, drehten sich dann im Kreis und konnten nicht mehr runter. Dann nochmal auf der Bahnschranke bei Wriezen. Aber die Frau hatte Humor, hat auch noch gelacht als sie mal rein gefallen ist, das Wasser war ja eiskalt. Mein Cousin und sein Freund haben sich aus einem Flugzeugwrack den Tank ausgebaut und sind damit in der Gegend rumgepaddelt. In späteren Jahren haben die Dorf Jungs dann "Aurora" dran geschrieben und sind damit auf der Oder gefahren. Ein großes Floß hatten wir auch auf dem Hof zu liegen, da wären der große Ochse den wir schon hatten und wir drei Familien noch dazu raufgegangen. Für uns Kinder war es eine Abenteuerzeit, haben dann als das Wasser zurückging, auf dem Feld gesucht, was da alles angeschwemmt war, und das war nicht wenig. Zum Beispiel Hundehütten, aber ohne Hund. Für die Eltern war es sorgenvoll, hatten doch viele die Heimat und ihr Hab und Gut ein zweites Mal in kurzer Zeit verloren.