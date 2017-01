"So etwas habe ich noch nicht erlebt"

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (mst/je) Es knallte wie bei einem Feuerwerk: Ein Stromkasten in der Brandenburgischen Straße, nahe dem alten Rathaus, ist am Donnerstag, gegen 23.15 Uhr, in Flammen aufgegangen. "Aus dem Kasten schossen Blitze", berichtete Anwohner Friedrich Windeck. Nach wenigen Minuten stand der Kasten lichterloh in Flammen, in mehreren Häusern ringsherum fiel der Strom aus. Die Leitstelle sei schwierig zu erreichen gewesen, sagte Windeck.