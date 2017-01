Die Meisten mögen's romantisch

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546379/

2014 hatte eine Expertenjury die Märchenvilla an der Brunnenstraße dazu gekürt. Ein Titel, der offenbar Ansporn ist. "Wir sind jetzt noch schöner", sagt Robby Segebarth, seit Herbst vorigen Jahres Leiter des Bürgeramtes Eberswalde, wozu das Standesamt gehört. Freilich, die Veränderungen sind nicht auf den ersten Blick sichtbar. Denn sie betreffen nicht das Trauzimmer, sondern das Standesamt selbst, die Büros. Neue Möbel, frische Farbe an den Wänden - sowohl die drei Standesbeamtinnen wie auch die Kunden profitieren von der gerade abgeschlossenen Modernisierung.

Im vorigen Jahr registrierten Andrea Zarske, Iris Spiegelberg und Christina Behrens genau 232 Eheschließungen sowie vier Lebenspartnerschaften. Die meisten Trauungen gab es im Juni. Was nicht verwundert. Der 1.6.16, der 6.6. sowie der 16.6.16 bescherten den Standesämtern bundesweit eine verstärkte Nachfrage nach Terminen. Die weiteste "Anreise" zur Hochzeit hatte laut Zarske ein Paar aus der Schweiz. Daneben gab es einige Eheschließungen mit "Ausländerbeteiligung", wie es im Behördendeutsch heißt. Da Braut oder Bräutigam beispielsweise aus Kenia oder Thailand kamen und wo mitunter ein Dolmetscher nötig ist.

Kuriositäten? Auch die erlebten die Kolleginnen. Sie erzählen von einem Bräutigam, der vor Aufregung - nein, nicht die Ringe - gleich den ganzen Anzug vergessen hatte. Von einer Braut, die im Stau stand und sich verspätete, von einer Hochzeit im Heavy-Metal-Stil oder einer mittelalterlichen Eheschließung.

Während trotz des romantischen Ambientes der Märchenvilla und der tierischen Alternative im Zoo die Zahl der Eheschließungen in Eberswalde im Vergleich zum Vorjahr etwas zurückging (-30 Eheschließungen), verzeichneten die Standesämter Britz-Chorin-Oderberg, Schorfheide und Joachimsthal allesamt leichte Zuwächse. In Britz-Chorin-Oderberg tauschten 70 Ehepaare (+4) und eine Lebenspartnerschaft die Ringe, in Joachimsthal 50 (+11) und in Schorfheide 45 (+3). Die größte Auswahl in puncto Orte bietet übrigens das Amt Joachimsthal - mit immerhin jetzt fünf Varianten: Rathaus Joachimsthal, Speicher Parlow, Kaiserbahnhof Joachimsthal, Reederei Wiedenhöft sowie eben seit 2016 Kaminzimmer des Jagdschlosses Hubertusstock. Die Palette reicht also von historisch bis maritim. "Und es wurden alle genutzt", so Standesbeamtin Hella Westphal.

Je drei unterschiedliche Möglichkeiten haben Britz-Chorin-Oderberg und Schorfheide im Programm. Besonders beliebt dort sind Kloster Chorin, das Jagdschloss Groß Schönebeck, das 2016 allerdings zum Teil saniert wurde, sowie Schloss Lichterfelde. Immer mehr Paare kommen - unabhängig vom Tag der Hochzeit und dem Ort der Trauung - für die Hochzeitsfotos ins Kloster Chorin, hat Leiterin Franziska Siedler in den vergangenen Jahren einen neuen Trend ausgemacht. "In entspannter Atmosphäre und romantischer Kulisse - das lockt viele an. Die Nachfrage nach reinen Fototerminen steigt."

Das dürfte sich 2017 fortsetzen. Denn schon füllen sich mit Blick auf den 1.7.17, 7.7 oder 17.7. die Terminkalender der Standesämter im Oberbarnim. Auch wenn der 1. Juli auf einen Samstag fällt, gearbeitet wird überall (mit Ausnahme von Schorfheide wegen des Flößerfestes). "Unsere Termine sind im Prinzip schon weg. Für den 1. wie den 7.7.", sagt Hella Westphal. Für den 17. Juli indes gebe es erst eine Reservierung. In Eberswalde sieht es ähnlich aus. Für die begehrten Tage seien jeweils sechs, sieben Paare vorgemerkt.