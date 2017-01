"Paul und ich" entdecken Bernau

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Auf große Entdeckungstour durch die Hussitenstadt gehen - das können Kindern nun mit einem Buch. In der Galerie Bernau wurde der Band in Anwesenheit der kleinen Illustratoren und Geschichtenschreiber vorgestellt.

Kinder bei der Präsentation des Buches "Paul und ich auf Entdeckungstour durch Bernau" in der städtischen Galerie an der Bürgermeisterstraße

Schon kurz vor 17 Uhr war am Donnerstag der kleine Ausstellungsraum an der Bürgermeisterstraße fast überfüllt. Viele Mädchen und Jungen, die an "Paul und ich auf Entdeckungsreise durch Bernau" mitgearbeitet hatten, waren gekommen. Aber auch einige stolze Eltern wollten bei der Präsentation dabei sein. Nicht zuletzt hatten die Erwachsenen den Weg in die städtische Galerie gefunden, mit deren Hilfe und Unterstützung das Projekt überhaupt erst umgesetzt werden konnte.

Franziska Hausding, die die Gäste begrüßte, fasste ihre Begeisterung in einem Satz zusammen: "Es ist ein ziemlich cooles Kinder- und Jugendbuch geworden". Die Geschäftsführerin der Bernauer Stadtmarketing GmbH (BeSt) wünschte sich zudem, dass es dem Nachwuchs "Bernau als Wohn- und Erlebnisort mit allen seinen Facetten schmackhaft macht".

Die Geschichte des Buches begann schon im Jahr 2015. Damals hatte die Stadtmarketing GmbH die "Langen Dienstage der Kulturen" ins Leben gerufen. In diesem Rahmen entstanden auch Kinderzeichnungen, die sich mit fernen Länden und sowie Bräuchen auseinandersetzten. Andrea Schröder begleitete die kleinen Künstler und fand schließlich, dass die Werke nicht in der Schublade verschwinden dürften. Die Verlegerin hatte bereits in ihrer Reihe "Kinder malen für Kinder" mehrfach Bücher von Grundschülern illustrieren lassen.

"So wurde die Idee geboren, einen Band über Bernau herauszubringen", erzählte Andrea Schröder bei der Präsentation. Schon bald danach begannen Schüler einer siebten Klasse des Paulus-Praetorius-Gymnasiums, unter Anleitung der Verlegerin einige Texte zu schreiben und sie zu illustrieren.

Während dieser Zeit wollte es die Weltgeschichte, dass viele geflüchtete Kinder mit ihren Eltern in Bernau ein neues Zuhause fanden. "Auch sie sollten ein Teil des Projektes werden und sich in diesem Kinderbuch wiederfinden", so Andrea Schröder. Als Partner konnte die Georg-Rollenhagen-Grundschule gewonnen werden. Die Mädchen und Jungen der dortigen "Willkommensklasse" steuerten weitere Zeichnungen bei.

Entstanden ist ein Kinder- und Jugendbuch, in dem es vor allem um Freundschaft geht. Aber auch darum, dass man nicht unbedingt in die Ferne schweifen muss, um spannende Dinge zu sehen und zu erleben.

Bei der Vorstellung lasen die Mädchen und Jungen kurze Texte aus dem Buch und wurden dafür mit reichlich Beifall bedacht. Die Stadtmauer kam darin vor, aber auch die Hussiten und das Mittelalter spielten eine Rolle. Ferner wurde darüber erzählt, was man in den Vereinen alles machen kann und welche Tricks die Bernauer Feuerwehrmänner so draufhaben.

Bevor jedes Kind ein Exemplar des Buches - einige Passagen sind in arabischer Sprache gehalten - mit nach Hause nehmen konnte, gab es noch einen kleinen Blumen-Dank für die Lehrerinnen Gabriele Lieberwirth und Karola Saal (beide Paulus-Praetorius-Gymnasium) und Irina Gorges (Georg-Rollenhagen-Grundschule) sowie den Übersetzer Abdelkader Alkadour.

Das Buch ist in einer ersten Auflage von 500 Stück erschienen, kostet 9,50 Euro und kann im BeSt-Shop an der Brüderstraße sowie demnächst auch in der Buchhandlung "Schatzinsel" erworben werden.