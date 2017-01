Diskussion um städtische Beiräte

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Sozialausschuss wird sich am Donnerstag einmal mehr mit den Beiräten der Stadt beschäftigen. Die Gremien für Integration, Senioren, Behinderte und Gleichstellung gehören jeweils sieben Eisenhüttenstädter an. Laut Hauptsatzung der Stadt müssten die Mitglieder zu jeder neuen Wahlperiode durch die Stadtverordneten neu benannt werden. Doch in der aktuellen Wahlperiode ist das nicht geschehen. Die Senioren- und Behinderten-Beauftragte der Stadt, Andrea Peisker, wirbt deshalb dafür, von dieser starren Regelung abzuweichen. Viele, die in den Beiräten mitarbeiten würden, wollen sich u. a. nicht verpflichten, mehrere Jahre mitzuarbeiten. Andrea Peisker schlägt deshalb eine flexiblere Regelung vor, konnte davon bisher die Mehrheit der Stadtverordneten nicht überzeugen.