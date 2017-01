artikel-ansicht/dg/0/

Am Bahnhof ist die Zeit stehengeblieben

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eigentlich müsste die Uhr am Bahnhofsgebäude in Eisenhüttenstadt fünf Minuten vor zwölf anzeigen, so marode, wie das Objekt aussieht. Statt dessen verharren die Zeiger schon seit mehren Wochen bei elf Minuten nach neun. Die Uhr am Bahnhofsgebäude funktioniert nicht mehr. Nachdem das Stellwerk abgerissen worden ist, fehlt nun die "Mutteruhr", die sich dort befand und die Uhr mit gesteuert hat, lautet eine Erklärung, warum auf dem Bahnhofsvorplatz die Zeit stehengeblieben ist.

Stillstand: Die Uhr am Bahnhofsgebäude funktioniert nicht mehr, die Zeiger stehen still. Die Stadt hat den Eigentümer des Gebäudes angeschrieben, damit der Zeitmesser wieder in Gang kommt.



