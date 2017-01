Rathaus-Chef fühlt sich reingelegt

artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder (OGA) "So etwas mache ich nicht wieder", sagte Birkenwerders Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) in einer Erklärung zu Beginn der Gemeindevertreterversammlung am Donnerstagabend. Eine Firma hatte ihn gebeten, für eine angebliche Informationsveranstaltung im Rathaus zu Photovoltaik-Anlagen auf Hausdächern ein Grußwort zu schreiben. Er folgte dieser Bitte, weil er von der Thematik überzeugt sei. Im Gegenzug versprach die Firma, der Gemeinde auszurechnen, wie viel Kohlendioxid in Birkenwerder eingespart wird, wenn nach der Informationsveranstaltung Dächer im Ort mit der alternativen Technik zur Stromgewinnung bestückt werden.