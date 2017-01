Aquarelle mit Urlaubsfeeling

artikel-ansicht/dg/0/

Geboren wurde Andrea Jenssen 1967 in Oranienburg und lebt seit 1997 in der schönen Waldgemeinde Borkheide. Seit ihrer Kindheit malt sie Bilder. Dieses schöne Hobby ging lange Zeit verloren, da Familie und Kinder die oberste Priorität erlangten. Erst im Jahr 2002 fand Andrea Jenssen ihren alten Malkasten auf dem Dachboden wieder und probierte auf alten Kartons mit wenigen Strichen, ob noch ein wenig Talent vorhanden war. Nach und nach wurde das Interesse wieder geweckt. Auf einer Malreise nach Vence (Nizza) im Jahr 2006 wurde in dem Haus von Henri Matisse letztendlich die Liebe zur Aquarellmalerei entdeckt. Der französische Künstler Henri Matisse (1869-1954) gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der klassischen Moderne. Vom Fauvismus beeinflusst schuf er zunächst Gemälde von ausdrucksvoller Farbigkeit. Zunehmend vereinfachten sich seine Bilder bis er in seiner späten Schaffenspause mit Scherenschnitten zu einer klaren und reduzierten Formensprache gelangte.

So inspiriert, unternahm Jenssen geführte und eigene Malreisen in verschiedene Regionen der Provence, Toskana, Patmos, Kroatien, Venedig und an verschiedenen Orten in Deutschland. "Ich habe gute zehn Jahre gebraucht, um die Aquarellmalerei zu erlernen und um mit meinen Bildern zufrieden zu sein", berichtet die 49-jährige Borkheiderin. Schlussendlich war es die griechische Insel Patmos, welche ihr die notwendigen Inspirationen gab, die Aquarelle auszustellen. Aufgrund ihrer computergestützten beruflichen Tätigkeit suchte sie nach einer Alternative, welche sich seit einigen Jahren nicht nur in der Aquarellmalerei, sondern auch in handgetöpferten Gegenständen widerspiegelt. Das sind dann die Momente, in denen man dem Alltag und den ständig wachsenden Anforderungen entfliehen kann. Nicht immer klappt alles auf Anhieb, Misserfolge muss man als Herausforderung sehen und einfach weiter machen. Wenn etwas gut gelungen ist, beflügelt es die Seele und voller Stolz kann man dann sagen: Das hab ich gemacht! Mit dieser Einstellung leitet Andrea Jenssen seit Oktober 2016 Töpferkurse in ihrer eigenen Werkstatt. Malkurse sind für die Zukunft auch geplant, denn in jedem schlummert doch irgendwie ein kleines Talent.

Die Vernissage zur Ausstellung beginnt am 27. Januar um 19.00 Uhr im "Alte Brücker Post" Seminar-, Kultur- & Gästehaus, Ernst- Thälmann Straße 38. Zu sehen sind die Werke bis zum 24. März zu den Öffnungszeiten, dienstags bis freitags und sonntags von 14.00 bis 18.00 Uhr.