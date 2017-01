artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Unbekannte haben in Berlin-Mitte mehrere Polizeiwagen mit Steinen beworfen. Bei dem Vorfall am frühen Sonntagmorgen wurden fünf Dienstfahrzeuge stark beschädigt und ein Polizist verletzt, wie die Polizei mitteilte. Unter anderem gingen Scheiben zu Bruch. Dabei erlitt der Beamte Verletzungen am Auge und im Gesicht.