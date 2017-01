Noch freie "Schnapszahl-Termine" für Hochzeitspaare in Berlin

artikel-ansicht/dg/0/

"Ja, ich will - aber nur am 1.7.17, 7.7.17 oder am 17.7.17": Die sogenanntem Schnapszahl-Termine erfreuen sich gemeinhin großer Beliebtheit und sorgen für volle Standesämter. In Berlin scheint sich die Begeisterung darüber hingegen in Grenzen zu halten.

Derzeit bestehe "keine erhöhte Nachfrage", heißt es etwa aus dem Pankower Bezirksamt. Der 1. Juli sei zwar schon ausgebucht, allerdings handelt es sich um einen Samstag im Sommer - und der ist immer begehrt. Der Nachbarbezirk Friedrichshain-Kreuzberg bestätigt das: "Die Erfahrungen aus den Vorjahren haben gezeigt, dass - auch wenn das Datum interessant erscheinen mag - der entsprechende Wochentag eine entscheidende Rolle spielt", sagte Torsten Ernst vom dortigen Standesamt.

Für den 7.7. sind in Friedrichshain-Kreuzberg erst sechs Termine gebucht, sechs weitere sind noch frei. Am 17.7. herrscht im Terminkalender des Standesamtes sogar noch gähnende Leere und am Samstag, dem 1.7., hat es gar nicht geöffnet.

Auch in Charlottenburg-Wilmersdorf gibt es am 7.7. und 17.7. noch freie Termine. Nur wer in Mitte an einem der besonderen Daten heiraten möchte, kommt zu spät: Der 1.7. ist ausgebucht, an den anderen Tagen hat das Standesamt geschlossen. Eheschließungen könnten im Standesamt Mitte personalbedingt nur noch mittwochs und freitags erfolgen, sagte Uwe Strunk vom Bezirksamt. Daran ändert auch die Schnapszahl nichts.

Sylvia Brenke vom Standesamt in Charlottenburg-Wilmersdorf kennt die Gründe von Paaren, sich an den speziellen Tagen trauen zu lassen. Manchmal sei es einfach Zufall, wenn zum Beispiel das Kennlernen genau auf ein solches Datum falle. Andere wiederum fänden Zahlenspielereien reizvoll. Und wieder andere seien einfach nur pragmatisch. Brenke: "Ein Grund soll ja die Vergesslichkeit, insbesondere des männlichen Geschlechts, sein."