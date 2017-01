Gedenken am 27. Januar

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow/Premnitz (MOZ) Alt-Bundespräsident Roman Herzog (1934-2017) richtete sich im Januar 1996 mit den Worten "Die Erinnerung darf nicht enden; sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen" an die Deutschen und erinnerte mit diesem Appell an den Völkermord und die Millionen Opfer des Naziregimes. Seitdem ist der 27. Januar, der Tag an dem 1945 die Überlebenden des Vernichtungslagers Auschwitz durch sowjetische Truppen befreit wurden, bundesweit der zentrale Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus.

In Rathenow und Premnitz wird ebenfalls jährlich an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert und ihrer gedacht. So wieder am kommenden Freitag. Um 11.00 Uhr ist Beginn am Denkmal für die Opfer des Faschismus in Premnitz, Ernst-Thälmann-Straße. Um 16.00 Uhr werden Kränze am Rathenower Denkmal für die Opfer des Faschismus, Platz der Freiheit, niedergelegt.