Junger Wolf bei Stolpe überfahren

Stolpe (OGA) Erstmals ist in Oberhavel ein Wolf durch einen Autounfall getötet worden. Der ein bis zwei Jahre alte Rüde ist am Freitagabend um 20.20 Uhr auf der Autobahn 111 an der Anschlussstelle Stolpe/Hennigsdorf von einem 54-jährigen Pkw-Fahrer erwischt worden, als er die Fahrbahn queren wollte. Das Auto fuhr in Richtung Dreieck Oranienburg.

"Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich", sagte Robert Franck, Wolfsbeauftragter für den Landkreis Oberhavel, am Sonntag. Die Wölfe seien auf Wanderschaft und liefen so lange am Zaun neben der Autobahn entlang, bis sich eine Lücke biete. Das seien oft die Anschlussstellen, die nicht eingezäunt seien. Der rege Verkehr wird den unerfahrenen Tieren dann zum Verhängnis. "Kollisionen mit Autos sind die häufigste Todesursache bei Wölfen", so Franck. Die Nähe zu Berlin oder auch zu den großen Siedlungsgebieten Hohen Neuendorf und Hennigsdorf sei dem Wolf nicht bewusst, sagte der Wolfsexperte. Er konnte das verendete Tier, das über Nacht auf dem begrünten Mittelstreifen lag, am Samstagmorgen bergen. Die Polizei sperrte dafür einen Fahrstreifen auf der Autobahn. Der Kadaver wird im Berliner Institut für Zoo- und Wildtierforschung untersucht.