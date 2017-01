Neue Heimat für Mauersegler, Fledermäuse und Haussperlinge

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MOZ) Das leer stehende Hochhaus in der Gördenallee nahe des Netto-Marktes wird in Kürze zugunsten eines neuen Edeka-Marktes abgerissen. In den oberen Geschossfugen des neunstöckigen Gebäudes nisteten bisher Mauersegler. Im Zuge des Gebäudeabrisses wurde nach einer neuen Heimat für die Tiere der schwalbenähnlichen Vogelart gesucht - diese bekommen sie nun an der Bürofassade der Betonwerke Berlin-Brandenburg GmbH & Co KG (BWB) auf der gegenüberliegenden Seite des Brandenburger Stadtkanals. 40 Nistkästen mit über 100 Nistmöglichkeiten sowie 4 Fledermaus-Quartiere wurden deshalb in den vergangenen Tagen an der Außenfassade des Unternehmenssitzes in der August-Bebel-Straße montiert. Auch Haussperlinge und die nachtaktiven Kleinsäuger sollen hier Unterschlupf finden können. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen der Edeka-Gruppe und den Betonwerken Berlin- Brandenburg wurde hierzu unterzeichnet. Beteiligt an diesem Projekt zur Rettung der Vögel sind neben Edeka und BWB der Landschaftsplaner Knut Neubert aus Schöneiche sowie die Firma Lustig Gartenbau aus Malchin.Foto: BWB