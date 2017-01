19-Jähriger verletzt Syrer schwer mit Messer

artikel-ansicht/dg/0/

Templin (dpa) Ein 19-Jähriger hat in Templin (Uckermark) einen 25 Jahre alten Flüchtling aus Syrien mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag mitteilten, verständigte der Angreifer, bevor er Samstag nahe dem Busbahnhof zustach, die Rettungskräfte. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest. In seiner ersten Vernehmung machte er keinerlei Angaben zu seinem Motiv, daher ist noch vollkommen unklar, ob er aus fremdenfeindlicher Gesinnung handelte.