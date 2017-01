Nach Vogelgrippe-Fall 45 000 Puten getötet

artikel-ansicht/dg/0/

Lieberose (dpa) Nachdem der Geflügelpest-Erreger H5N8 in einem Geflügelmastbetrieb bei Lieberose nachgewiesen wurde, sind dort alle 45 000 Puten getötet worden. Das teilte der Landkreis Dahme-Spreewald am Sonntag mit. Seit Anfang vergangener Woche seien in dem Unternehmen immer mehr Tiere gestorben. Daraufhin wurden die Kadaver vom Landeslabor auf Vogelgrippe getestet; das Friedrich-Löffler-Institut bestätigte schließlich am Mittwoch den hochaggressiven Virustyp.