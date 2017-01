Faszinierende Provinz

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Es war ein gelungener Auftakt: Märchenhaft leuchteten die Wikingerschiffe, die in der diesjährigen europäischen Kulturhauptstadt Aarhus über die Köpfe der Besucher hinweg schwebten. Die Inszenierung stand für die angestrebte Mischung aus modernen künstlerischen Mitteln und einer reichen geschichtlichen Tradition. Mit beidem will die Region um die 320 000-Einwohner-Stadt im dänischen Norden punkten. Ja, man hat etwas zu bieten - auch wenn Aarhus im Vergleich zu Kopenhagen, wie manche kritisieren, nur Provinz sein mag.

Zwar werden die europäischen Metropolen auch in Zukunft touristisch das Maß aller Dinge bleiben. Aber wer sich dort sattgesehen hat, den dürften Ausflüge in Gegenden abseits der klassischen Reiseziele um so mehr reizen. Denn Europa lebt mindestens so sehr von der Vielfalt seiner Regionen wie von der Ausstrahlung seiner Großstädte. Die weltoffene dänische Küstenstadt ist dafür ein besonders schönes Beispiel.

Ein Einwand ist häufig zu hören: Die 56 Millionen Euro, die für das Ereignis aufgewendet werden, seien vergleichsweise viel Geld; andere kämen mit der Hälfte aus. Aber gerade in Aarhus wurden viele Mittel in den Aus- und Umbau der Museen gesteckt - eine Investition in die Zukunft.