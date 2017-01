Zurück im Chaos

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546504/

Eine Überraschung ist es also keineswegs, dass der BER frühestens 2018 mit dann sechs Jahren Verspätung an den Start gehen soll. Verstörend aber ist, dass auch dieser Termin alles andere als sicher scheint und dass die Berichte von der Baustelle einmal mehr den Eindruck eines völligen Chaos vermitteln.

So sollen manche Firmen entgegen getroffener Absprachen keine Arbeiter auf die Baustelle geschickt haben. Müller will deren Chefs demnächst zum Gespräch laden. Warum ist das nicht längst geschehen? Was monieren die Firmen? Wo steht der BER wirklich? Das Schließen von 1200 Türen klappt offenbar nicht. Aha! War das nicht 2012 schon das Problem? Gab es seitdem überhaupt wesentliche Fortschritte? Es verdichtet sich der Eindruck, dass die Öffentlichkeit an der Nase herumgeführt wird. Auch Airportchef Karsten Mühlenfeld gerät mehr und mehr ins Zwielicht.