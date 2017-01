Europas Rechte sehnen sich nach der Vergangenheit

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Wenn der Begriff nicht so widersinnig wäre, könnte man das Treffen der europäischen Rechten in Koblenz als Versammlung einer nationalistischen Internationalen bezeichnen. Das Begriffspaar ist und bleibt indes ein Widerspruch in sich selbst, der im Augenblick nur überdeckt wird von der gemeinsamen Ablehnung, ja Verächtlichmachung dessen, was gerne "System" genannt wird: die bürgerliche, repräsentative und liberale Demokratie, freie Medien, die "Altparteien", die Europäische Union.

artikel-ansicht/dg/0/1/1546505/

In dem Augenblick nämlich, da ein Geert Wilders Regierungschef der Niederlande würde und eine Marine Le Pen Präsidentin Frankreichs, würde Donald Trumps "America first" - Amerika zuerst - in Europas Sprachen übersetzt, in Den Haag, in Paris und überall dort, wo Nationalisten an die Macht gelangen. Das wäre das Ende aller Bündnisse auf dem Kontinent, denn Mini-Trumps, Möchtegern-Trumps sind sie alle auf der Rechten. "The Donald" ist der Star der Szene, die sich durch seinen Sieg einen zusätzlichen Schub erhofft.

Mag ein "Buy american" oder "Buy british" - in unseren Ohren noch vergleichsweise harmlos klingen; übersetzt in "Kauft deutsch" oder "Kauft nur bei Deutschen" ruft es hierzulande historisch vergiftete Bilder wach. Wir wissen - und sollten es nicht vergessen -, in welche Richtung das führt.

Deutschlands Außenhandelsquote gehört mit zu den höchsten der Welt, der europäische Wirtschaftsraum ist in einer Weise verflochten wie in keiner anderen Weltregion zwischen souveränen Staaten. Wer hier aus nationalen Motiven die Axt anlegt, riskiert Wohlstand und Stabilität - und politisch ein Höchstmaß an Spannungen. Es wäre der Rückweg in die Staatenwelt des 19. Jahrhunderts. Es ist nicht ohne Ironie, dass das nationalistisch regierte Polen wegen seiner vielen hunderttausend Arbeitsmigranten bei einem weiteren Aufschwung des Nationalismus in Westeuropa zu den Hauptleidtragenden gehören würde.

Wer wie Trump und seine europäischen Epigonen nur noch das eigene nationale Interesse gelten lässt, predigt das Chaos, in Europa das Auseinanderfallen des Kontinents. Und wer sagt denn, dass von denen, die wie der AfD-Rechtsaußen Höcke so sehr unter der angeblichen Büßerhaltung Deutschlands leiden, nicht einer entdeckt, dass Deutschland schon einmal viel größer war. Spätestens dann ist in Europa Alarm. Aber das war natürlich kein Thema in Koblenz.