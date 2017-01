Eierkuchen machen Lust auf Schule

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Goyatz, Beeskow, Storkow. Drei Schulen der Region luden am Sonnabend zum Tag der offenen Tür ein. Hunderte Eltern mit ihren Kindern nutzten die Möglichkeit, sich über die Bildungsangebote zu informieren.

Leckere Eierkuchen: Jasmin Scheuer (15), Max Perko (16) und Gregor Paul (9) gehören der Koch-AG der Ludwig-Leichhardt-Oberschule in Goyatz an. Am Tag der offenen Tür zeigten sie den Besuchern ihr Können. Kostproben gab es natürlich auch.

Jordan und Jason Schrobitz kamen aus dem Staunen nicht heraus. Die zwölfjährigen Zwillingsbrüder aus Krachtsheide erfuhren im Beeskower Rouanet-Gymnasium, wie sich das Auge perfekt auf den Wechsel von Nah- zu Fernsicht einstellen kann. "Bei Fehlsichtigen aber ist die Anatomie nicht ganz normgerecht. Sie haben Probleme, die Umwelt scharf zu sehen", gab Emilia Jordan im Biologie-Raum ihr Wissen weiter. Die Elftklässlerin, auch bei der Latein-Olympiade ihres Gymnasiums weit vorn, ist eine von knapp 600 Schülern aus 58 Orten, die vom 47-köpfigen Lehrerkollegium um Direktor Klaus-Jürgen Teichert unterrichtet werden.

"Ich nutze diesen Tag der offenen Tür, um meinen Jungs das Rouanet-Gymnasium schmackhaft zu machen", erzählte Schrobitz-Mutter Steffi. Ihre Tochter Joline, die dort in die 9. Klasse gehe, schwärme ständig von der Einrichtung. "Ich bin mir sicher, dass auch Jordan und Jason im kommenden Schuljahr sich hier wie zu Hause fühlen."

Direktor Klaus-Jürgen Teichert informierte, dass seit dem Sommer des zurückliegenden Jahres nicht nur fünf neue Pädagogen, sondern auch Sozialarbeiterin Babett Kempfer sein Team bereichern. Die 32-Jährige fühlt sich im Haus "angekommen. Ich genieße mittlerweile auch das Vertrauen zahlreicher Schüler." Das sei "ein tolles Gefühl."

Die Türen öffnete auch die Ludwig-Leichhardt-Oberschule in Goyatz. Dort lernen 222 Schüler aus mehr als 50 Orten. "Sie werden jetzt - im Gegensatz zum Vorjahr - wöchentlich drei- statt viermal ganztägig betreut. Uns fehlt Fachpersonal", bedauerte Schulleiter Dieter Klaue. Stolz ist er unter anderem auf seine Küchen-AG um Lehrerin Simone Lehmann. Beim EWE-Kochpokal in der Küche des Hotels Esplanade in Bad Saarow erkochten sich seine Schüler Celina Pröhl, Marie Schädler und Max Perko hinter der Oberschule Königs Wusterhausen den zweiten Platz. Aufgabe war es, eine Suppe mit kreativer Einlage, den Hauptgang mit Geflügel und als Dessert etwas Gebackenes und Gefülltes zu kreieren.

Wenn in der Europaschule Storkow ein Tag der offenen Tür stattfindet, dann sei es im Unterschied zum traditionellen Herbstfest aller Klassen nur "ein kleines Ereignis", erläuterte Jahrgangsleiter Elmar Darimont den vergleichsweise wenigen Besuchern am Sonnabend. Es gehe dabei ausschließlich um Werbung von Siebtklässlern für das nächste Schuljahr. Da bietet die Europa-Schule mit ihrem Angebot von Realschulklassen mit Schwerpunkt Englisch und Hauptschulklassen mit starker Berufsorientierung attraktive Möglichkeiten. Diese wurden wie immer in einer Informationsveranstaltungen durch Ina Darimont vorgestellt. Ihr zur Seite stand für Fragen zum Abitur wieder Ute Kusserow, Abteilungsleiterin Wirtschaft im Oberschulzentrum Fürstenwalde.

Großes Interesse bestand bei den jetzigen Sechstklässlern und ihren Eltern an der Praxisarbeit in der jetzt aus 25 Schülern bestehenden Schülergenossenschaft. Diese betreibt im Verbund mit dem Schülerclub unter der Leitung des Lehrers Ralf Gräbner und des Schulsozialarbeiters Christoph Jänisch gewerbsmäßig Catering und stellt für den Tourismus wichtige Ladebänke für E-Bikes her.