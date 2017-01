Schnupperstunde bei den Großen

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Sonnabend herrschte in den weiterführenden Schulen der Region Hochbetrieb. Sowohl das Albert-Schweitzer-Gymnasium als auch die Gesamtschule 3 in Eisenhüttenstadt sowie die Grund- und Oberschule in Müllrose hatten zum Tag der offenen Tür eingeladen.

"Ach, ich stehe gerne zeitig auf - auch am Wochenende", sagt Josy Joaline keck und eilt zum nächsten Tisch im Biologie-Labor des Albert-Schweitzer-Gymnasiums. Kurz nach 9 Uhr gehört die Neunjährige aus Dubrow zu den ersten Besuchern. Sie und viele andere wollen einen ersten Einblick in die Schule bekommen, in der sie möglicherweise bald schon lernen werden. Sollte das bei Josy klappen, würde sie zur neuen Leistungs-und Begabungsklasse gehören. Sie würde also nicht erst nach der sechsten, sondern schon nach der vierten Klasse ans Gymnasium wechseln. "Angemeldet ist sie schon", erklärt Sandra Grunow, während sich ihre Tochter gerade davon überzeugt, dass sie die Schwingungen einer Stimmgabel auf dem Kopf spüren kann. "Das Potenzial hat sie. Und warum sollte man sie dann nicht rechtzeitig fördern?", fragt die Mutter. Ob die Grundschülerin es tatsächlich schafft, wird sich nach einigen Tests im Juni zeigen.

Das Interesse an der Leistungs-und Begabungsklasse ist für das kommende Schuljahr besonders hoch. "Bei der Informationsveranstaltung waren so viele da, wie schon lange nicht mehr", bestätigt Schulleiter Roland Görlitz, der sich am Tag der offenen Tür aber im Hintergrund hält.

Diesmal haben mehr oder weniger die Schüler das Sagen. Sie führen die Besucher aus der vierten bis zur sechsten Klasse und deren Eltern durch die Räumlichkeiten, machen mit ihnen gemeinsam Musik oder Chemie und erzählen aus dem Schulalltag. Diesmal sind es die jungen Gäste, die Fragen stellen und die Lehrer antworten.

Auch Julia sitzt bereits hinter einem Reagenzglas und hofft, dass der übergestülpte Luftballon sich durch eine chemische Reaktion von Natron und Essigsäure aufbläst. Die Zehnjährige hat gemeinsam mit ihren Eltern ihre Schwester Laura begleitet, die im kommenden Schuljahr ans Gymnasium wechseln möchte. "Von den Noten her müsste das klappen", sagt die Mutter und nickt zuversichtlich.

Zuversicht strahlt auch der Schulleiter aus. Denn im Sommer soll nun auch endlich der Schulhof komplett erneuert werden. Eigentlich hatte der Kreis das schon im vergangenen Jahr geplant. Nun soll es etwas werden. Und noch etwas könnte sich ändern. "Wir überlegen, ob wir den Tag der offenen Tür künftig bereits am Jahresende machen", sagt Roland Görlitz. Damit würden auch Terminüberschneidungen wie an diesem Tag ausgeschlossen.

Denn parallel hat unter anderem auch die Gesamtschule 3 mit gymnasialer Oberstufe zu einem Schnupperrundgang eingeladen. "Während das Gymnasium einen sprachlichen und naturwissenschaftlichen Schwerpunkt hat, gibt es bei uns eine musisch-künstlerische sowie eine berufs-orientierte Ausrichtung", macht Schulleiterin Ute Tupy gleich zu Beginn klar.

Letzteres gefällt vor allem dem elfjährigen Jacob Rost. "Ich mag WAT", sagt der Fünftklässler aus Schernsdorf und lässt sich von Lehrer Bernd Witzel gleich mal zeigen, was die Schüler bei ihm so alles bauen können - vom Drahtauto über Vogelhäuschen bis hin zur Alarmanlage ist alles dabei. Jacob ist zwar an diesem Tag etwas ruhig, aber er hat ja auch noch ein Jahr Zeit, sich für eine Schule zu entscheiden. "Bei uns haben die Schüler den Vorteil, dass sie sich Zeit lassen können", betont Bernd Witzel mit Blick auf die Möglichkeit, die Schule nach der zehnten Klasse zu verlassen oder aber doch ein Abitur zu machen. Das hat auch Peggy Redlich angesprochen. Ihr Sohn Eddi besucht mit seiner Cousine Lucy derzeit die sechste Klasse in der Diesterweg-Grundschule in Eisenhüttenstadt. "Sie wollen beide hier an die Gesamtschule", erzählt Eddis Mutter. Und ja, momentan würden sie auch vom Abitur reden. "Aber hier können sie das ganz in Ruhe angehen", sagt sie, während Eddi und Lucy sich an einem Geschicklichkeitsspiel versuchen.

Der Bericht zur Müllroser Schule folgt am Dienstag.