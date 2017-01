Unterschiedliche Konzepte - aber ein Ziel

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546512/

Birkenwerder:

Die Regine-Hildebrandt-Gesamtschule in Birkenwerder, die besonderen Wert auf die Integration von körperbehinderten Kindern und Jugendlichen legt, ermöglicht sogar Rollstuhlfahrern, segeln zu lernen. Wirtschaft-Arbeit-Technik-Lehrer Sven Dewitz informiert interessierte Eltern und künftige Schüler über ein Projekt, das die Schule bereits seit vielen Jahren organisiert. 24 Schüler fahren gemeinsam nach Ueckermünde, wo ein für "Rolli-Segler" umgebautes Schiff im Hafen liegt. "Das Steuerruder ist höhenverstellbar und Fahrstühle sind auch an Bord", erzählt Sven Dewitz. "Das soziale Lernen steht bei diesem Integrationsprojekt im Vordergrund. Anfangs haben einige Teilnehmer Bedenken, wie das wohl klappt, wenn Schüler mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam so eine Fahrt machen, aber hinterher sind alle begeistert." So sehr, dass ein ehemaliger Schüler heute Steuermann ist. Beim Tag der offenen Tür stehen aber nicht nur Lehrer, sondern auch Eltern Rede und Antwort. "Wie läuft das mit den Hausaufgaben?", möchte eine Besucherin wissen. Bettina Schön, deren Tochter in die elfte Klasse geht, antwortet: "Hier gibt es sogenannte Arbeitsstunden, in denen die Hausaufgaben gemacht werden. Sie sind fest in den Stundenplan eingebaut. Zu Hause werden nur langfristige Aufgaben erledigt, wie zum Beispiel ein Buch zu lesen", erklärt die Elternvertreterin. Jedes Jahr sind die Schüler der Jahrgangsstufe 7 für die Durchführung des Tages der offenen Tür verantwortlich. Lehrer Christian Stange hat die Schüler darauf vorbereitet, Besucher durchs Haus zu führen. "Die Kinder machen bereitwillig mit. Wenn sie eine Frage nicht beantworten können, geben sie sie an einen Erwachsenen weiter", erklärt der Lehrer für Naturwissenschaften.

Hohen Neuendorf:

Schafft es mein Kind in die neue Spanischklasse? Können auch Berliner ihr Kind nach Hohen Neuendorf schicken? Gerd Meusling, Leiter des Marie-Curie-Gymnasiums, führt in seinem Büro ein Elterngespräch nach dem anderen. "Ja, ich hoffe, dass wir ab kommendem Schuljahr eine Spanischklasse aufmachen können, aber der Lateinunterricht darf dafür nicht auf der Strecke bleiben", sagt er. Für Berliner Eltern hat Meusling dagegen eher schlechte Nachrichten: "Landeskinder werden laut Gesetz bevorzugt. Wenn Plätze frei bleiben, nehmen wir natürlich auch gerne Berliner auf." Seine Schule beschreibt er als leistungsstark, betont aber auch, dass es nicht immer nur um gute Noten geht, sondern auch um das soziale Gefüge. "Man muss nicht Klassenbester sein, alle Schüler sind hier gut aufgehoben und sollen in Ruhe lernen können." Die zwölfjährige Carla und ihre Freundin Emma aus der siebenten Klasse haben sich in den Sommerferien viele Gedanken gemacht, wie es wohl in ihrer neuen Schule sein würde. "Man hört immer, auf dem Gymnasium sei es so schwer, aber so ein großer Sprung ist es nicht. Am Anfang war ich unsicher, dann habe ich mich aber schnell eingelebt", erzählt Carla. "Nur am ersten Tag habe ich mich verlaufen", erinnert sich Emma. "Es gibt eine gute Raumaufteilung, ich konnte mich schnell orientieren", ergänzt die 13-Jährige. Bereitwillig präsentieren die beiden Schülerinnen den Besuchern ein Kunstprojekt, bei dem aus alten Fahrradschläuchen und Klebern moderne Handtaschen gebastelt wurden.

Velten:

"Etwa 50 Prozent unserer Schüler sind keine Veltener", erzählt Ralf Prüter, Oberstufenkoordinator am Hedwig-Bollhagen-Gymnasium. "Wenn mal eine Bahn Verspätung hat oder ausfällt, haben die Lehrer Verständnis dafür", sagt Jill aus der zehnten Klasse. "Sie wissen ja, dass wir nichts dafür können." Jeden Tag fährt die 15-Jährige aus Leegebruch etwa zehn Minuten mit dem Bus zur Schule. Sie ist froh, sich vor vier Jahren für das Veltener Gymnasium entschieden zu haben: "Jeder kennt jeden, es ist eine angenehme Atmosphäre." Als klein und familiär bezeichnet auch Schulleiterin Claudia Heimen das Gymnasium. Die 484 Schüler haben viel Freiraum, erzählt sie, und seien sehr engagiert. "Vom Frühlingskonzert mit Casting bis zum Spendenlauf - die Jugendlichen organisieren vieles selbst, wir Lehrer stehen nur beratend zur Seite." Die Siebtklässlerinnen Johanna und Ostara beantworten viele Fragen der Eltern. Der elfjährige Oscar, der sich in den kommenden Monaten für eine weiterführende Schule entscheiden muss, hat einen guten Eindruck gewonnen. "Ich könnte mir gut vorstellen, in diese Schule zu gehen", sagt der Sechstklässler.

Glienicke:

Am privaten Neuen Gymnasium in Glienicke konnten sich die Besucher über das Konzept eines beruflichen Gymnasiums informieren, das dort etabliert werden soll. Zudem wurde die neue Mensa samt Mediathek feierlich eröffnet.