Oder-Sund-Team übertrumpft Vorgaben

Schwedt (MOZ) Den erhofft souveränen Heimsieg konnten die Gewichtheber des Oder-Sund-Teams Schwedt/Stralsund in der 1. Bundesliga gegen die SG Fortschritt Eibau verbuchen. Am Ende setzten sich die Oderstädter mit fast 240 Punkten Vorsprung durch.

Auf dem Papier war das Kräfteverhältnis zwischen den bisherigen Tabellennachbarn (5. und 6.) durchaus klar - diese Konstellation aber muss jedes Mal auch auf der Heberbühne wieder in die Tat umgesetzt werden. Das Oder-Sund-Sextett ließ von der ersten Hebung an in der nicht allzu üppig gefüllten Külzviertel-Sporthalle keinen Zweifel daran, dass ihm dies eindrucksvoll gelingen sollte. Hatte Coach Roland Taubert - er war nicht live dabei, weil er mit Blau-Weiß-Nachwuchshebern bei einem internationalen Vergleich in Kopenhagen weilte - "um die 700 Relativpunkte" als Tagesziel ausgegeben, so brachten die Aktiven letztlich gut 50 Zähler mehr ins Protokoll.

Den Vergleich zur Saison-Höchtsleistung Mitte Dezember mit 790,8 Punkten brauchten die diesmal von Jan Schulze betreuten Athleten nicht zu scheuen. "Der Wettkampf war wirklich mehr als solide, nämlich richtig gut. Vor allem hatten wir Ken Fischer und auch Karl Waldemar Schiffer nicht zugetraut, nach dem Jahreswechsel und etwas trainingsärmeren Wochen schon wieder auf diesem Niveau heben zu können", urteilte er nach anderthalbstündigem Wettkampf.

Spannung ließen die Oder-Sund-Heber von der ersten Minute an nicht aufkommen. Vielmehr legten sie nach jeweils ersten "Sicherheitsversuchen" teilweise beeindruckende Steigerungen in den jeweils nächsten beiden Hebungen der zwei Teildisziplinen hin. Um rekordverdächtige 17 kg steigerte sich beispielsweise Junioren-EM-Bronzegewinner Jon Luke Mau zwischen erstem und drittem Stoß-Versuch, 15 kg waren es bei Ken Fischer sowie bei Roman Klis (bei letzterem sogar im Reißen).

Eine der erfreulichsten und beeindruckendsten Erkenntnisse dieses Sonnabends: Die Oder-Sund-Athleten schafften in der ersten Teildisziplin 18 gültige Hebungen, also nicht eine einzige wurde ungültig gegeben. "An solch eine Bilanz kann ich mich wahrlich nicht erinnern", zeigte sich auch Jan Schulze beeindruckt. Die erste Dreier-Gruppe mit Schedler, Rosol und Schiffer legte beim Reißen gleich eine Fast-70-Punkte-Führung vor, die Mau, Fischer und Klis auf mehr als 100 Zähler ausbauten. Somit war klar: Würden wenigsten fünf der sechs Gastgeber-Sportler einen Versuch im Stoßen in die Wertung bringen, wäre der Gesamtsieg perfekt.

Aber natürlich wollte das Oder-Sund-Team auch den Mannschaftspunkt in der zweiten Teildisziplin daheim behalten. Mit letztlich fast 455 Punkten gegenüber knapp 322 von den Sachsen gelang dies wiederum beeindruckend. Hatte es überhaupt ein kleines Fleckchen an einem im Grunde blitzsauberen Heim-Wettkampf gegeben, so waren es die ungültigen 120 kg von Leon Schedler im zweiten Versuch des Stoßens - es sollte die einzige nicht zur Hochstrecke gebrachte Last des gesamten Abends beim Gastgeber bleiben. Klis verzichtete nach erfolgreichen 160 kg dann noch auf seinen dritten Versuch im Stoßen.

Bei den Gästen konnten mit Steve Burkhardt (106,6) und Ronny Weber (102,0) lediglich zwei Starter die Hunderter-Marke überbieten, beim Oder-Sund-Team lag das komplette Sextett über dem höchsten Wert des besten Gäste-Hebers - alle Achtung! Freilich darf auch nicht unerwähnt bleiben, dass Nancy Ludwig angeschlagen in den Wettkampf ging und pro Teildisziplin nur einmal an die Hantel trat, um eine gültige Hebung in die Wertung zu bringen.

Am Ende fehlten dem Oder-Sund-Sextett (in identischer Besetzung) insgesamt lediglich 25 kg an der Zweikampf-Teamleistung vom Wettkampf in Samswegen Mitte Dezember. Somit haben sich die Schwedter (jetzt Vierter) und ihre Team-Kollegen die Chance erhalten, in ihrer Bundesliga-Gruppe Dritter zu werden und dann um den fünften Gesamtrang zu heben.

Am 25. Februar folgt in der Külzviertel-Sporthalle noch der abschließende Wettkampf gegen das Athletenteam Vogtland.