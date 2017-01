Ausgleich in der letzten Sekunde

artikel-ansicht/dg/0/

Die Mannschaft des 1. SV war im Vergleich zum letzten Heimspiel nicht wiederzuerkennen. Das Team von Trainer Torsten Raeck begann sehr engagiert. Der Favorit aus Cottbus war sichtlich überrascht vom starken Auftritt der Gastgeber. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel zwischen zwei gleichwertigen Mannschaften. Nach zehn Minuten übernahmen die Eberswalder die Kontrolle über das Spiel und gingen mit 8:5 in Führung. Obwohl sich im Angriffsspiel der Gastgeber die ersten Fehler einschlichen, konnten sie die Führung auf 11:6 nach etwa 20 Minuten ausbauen. Dann gab es einen Bruch im Spiel der Barnimer. Die Gastgeber erhielten die erste Strafzeit in diesem Match und die cleveren Lausitzer nutzten die Überzahl zu zwei Toren (11:8). Die Barnimer verließen jetzt ihre Linie und aus einer gut funktionierenden Mannschaft wurden jetzt sechs Einzelkämpfer. Die Cottbusser holten Tor um Tor auf. Beim Halbzeitpfiff hatten die Hausherren ihre komfortable 11:6 Führung verspielt und lagen jetzt mit 11:12 im Hintertreffen.

Die Barnimer kamen mit dem festen Willen aus der Kabine, die beiden Punkte in Eberswalde zu behalten. Trotzdem konnten sich die Cottbusser langsam etwas absetzen. Maximilian Stooß musste in dieser kritischen Phase für zwei Minuten auf die Strafbank. Als dann Misa Skenderi und Max Haida in aussichtsreicher Situation den Ball nicht im Tor der Gäste unterbringen konnten, schien das Schicksal der Gastgeber besiegelt zu sein. Fünf Tore Rückstand (17:22) und nur noch 10 Minuten waren auf der Spieluhr. Doch 50 Sekunden vor dem Ende schaffte Max Haida den 23:23 Ausgleich. Cottbus ging mit 24:23 in Führung. In der letzten Sekunde dann noch ein Siebenmeter für den 1. SV und Moritz Assmann brachte zur Freude seiner Mitspieler und der Fans den Ball im Tor der Gäste unter und sicherte mit dem 24:24 den Punktgewinn seines Teams.