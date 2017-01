Polizeibericht Eberswalde vom 22.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546521/

Bernau. Ein Mann hat am Sonnabend in Bernau mehrere Polizisten attackiert. Die Beamten wollten die Identität des 23-Jährigen klären. Sie waren am Mittag von einem Bernauer gerufen worden, als ein ihm verdächtiger Mann auf seinem Grundstück in der Werrastraße aufgetaucht war. Als er ihn ansprach, flüchtete der Mann. Er wurde schließlich von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Barnim in Schönow entdeckt. Als die Beamten ihn ansprachen, flüchtete er über mehrere Grundstücke, wurde aber dann doch auf einem nahegelegenen Feld gestellt, wo er die Polizisten angriff und mehrfach versuchte, sie mit der Faust zu schlagen. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Es handelte sich um einen Polen, der in Bernau lebt.

Kennzeichenverschwunden

Eberswalde. Von einem Opel Astra sind in der Nacht zum Sonntag in Eberswalde beide Nummernschilder gestohlen worden. Der Wagen war in der Bollwerkstraße geparkt. Bereits in der Nacht zum Freitag hatten Diebe auch in Bernau das hintere Kennzeichen eines in der Potsdamer Straße stehenden VW Golf abmontiert.