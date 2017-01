Polizeibericht Schwedt vom 22.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt. Bei einem Unfall auf der Berliner Straße in Schwedt ist am Freitagmorgen, gegen 7.30 Uhr, eine Radfahrerin verletzt worden. Die 28-Jährige war, wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ohne Beleuchtung gefahren und von einem Auto erfasst worden, dessen Fahrer von der Rudolf-Breitscheid-Straße auf die Berliner Straße einbiegen wollte und die Radlerin dabei übersah. Es kam zur Kollision, die Frau stürzte zu Boden und klagte anschließend über Schmerzen an Beinen und Armen. Der Einsatz des Rettungsdienstes war laut Polizei nicht erforderlich. Der Sachschaden beläuft sich auf rund100 Euro.

Handtaschendiebgreift zu

Schwedt. Leichtes Spiel hatte ein Handtaschendieb am Sonnabendmittag in Schwedt. Eine Frau hatteim Julian-Marchlewski-Ring die Tasche für einen kurzen Moment vor dem Hausaufgang im Fahrradkorb unbeaufsichtigt liegenlassen. Der Dieb nutzte die Gelegenheit, griff zu und verschwand unerkannt. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang wiederholt davor, Wertgegenstände auch nicht für kurze Zeit unbeaufsichtigt und ungesichert zu lassen.

Betrunken aufFahrerflucht

Prenzlau. Wegen Fahrerflucht und Alkohol am Steuer muss sich ein 30 Jahre alter Mann in Prenzlau verantworten. Er hatte am Freitagabend im Robert-Schulz-Ring in Prenzlau mit seinem Auto beim Einparken einen anderen Wagen beschädigt und dann den Unfallort verlassen. Beamte trafen ihn in seiner Wohnung an. Ein erster Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,55 Promille. Er war seinen Führerschein sofort los.

Moped und Motor gestohlen

Schwedt. Diebe haben in der Nacht zum Sonnabend in Schwedt ein Moped gestohlen. Das Gebäude im Garagenkomplex Scholle nahe der Vierradener Chaussee hatten sie aufgebrochen. Neben der Simson S51 nahmen die Diebe noch einen Mopedmotor mit. Sie hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 1600 Euro.