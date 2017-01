Polizeibericht Strausberg vom 22.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg. Freitag gegen 21.30 Uhr wurden zwei Personen beobachtet, die ein Schalthaus der Deutschen Bahn in der Hegermühlenstraße mit Farbe besprühten. Zwei verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes ergriffen die Flucht zu Fuß, als die Polizei erschien. Einer der Täter konnte gestellt werden. Bei der Kontrolle und Durchsuchung fanden die Beamten in seinem Rucksack Sprühdosen sowie eine cannabisähnliche Substanz. Auf richterliche Anordnung wurde die Wohnung des Mannes durchsucht.

Einbrecher kamen durch Terrassentür

Neuenhagen. Am späten Sonnabendnachmittag wurde gewaltsam die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Ganghofer Straße aufgebrochen und anschließend sämtliche Räume des Hauses durchsucht. Es wurde Bargeld gestohlen.

Angetrunkenund auf Drogen

Strausberg. Am Sonnabend gegen 4.20 Uhr wurde ein 22-jähriger Fahrer eines Pkw VW in der Berliner Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizeibeamten bei dem Fahrer einen Atemalkoholwert von 0,74 Promille fest. Ein Test auf Amphetamine verlief ebenfalls positiv.