Polizeibericht Seelow vom 22.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546525/

Seelow. Ein Zeuge beobachtete am Sonnabend, gegen 18 Uhr, einen Streit zwischen drei Männern auf dem Parkplatz am Busbahnhof in Seelow. Der Streit eskalierte so, dass einer der Männer die anderen mit einer Bierflasche angriff. Durch das beherzte Eingreifen des Zeugen ließ der 30-Jährige von seinem Vorhaben ab und verließ den Parkplatz. Der Zeuge rief die Polizei. Einer der Angegriffenen benannte der Polizei den Angreifer namentlich. Der bekommt jetzt eine Strafanzeige.

Unter Alkohol undDrogen am Steuer

Seelow. Der 36-jährige Fahrer eines Pkw Opel ist Polizeibeamten am Freitag, gegen 17 Uhr, in der Diedersdorfer Straße aufgefallen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer 1,07 Promille Alkohol in der Atemluft hatte und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin ergab ein Test Hinweise auf den Konsum von Amphetaminen. Der Fahrer erhält eine Strafanzeige.