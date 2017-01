Polizeibericht Gransee vom 22.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Leegebruch/Oranienburg. Erneut haben Betrüger versucht, mit dem so genannten Enkeltrick an Geld zu kommen. Sowohl in Leegebruch als auch in Oranienburg meldeten sich bei Seniorinnen angebliche Enkelinnen, die um 20 000 beziehungsweise 6 000 Euro Unterstützung baten. Zur Übergabe kam es nicht, da Angehörige die Polizei informierten. Anzeigen wurden aufgenommen.

Einbruch in Zahnarztpraxis

Hennigsdorf. Durch eine Alarmanlage wurde die Polizei am Sonnabend um 5.57 Uhr über einen Einbruch in eine Zahnarztpraxis an der Alsdorfer Straße in Hennigsdorf informiert. Die Täter hatten zuerst versucht, die Eingangstür aufzuhebeln, hatten dann jedoch den Rollladen eines Fensters hochgeschoben und das Fenster aufgehebelt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand aber ein Sachschaden in Höhe von rund 1 500 Euro.

Schmuck entwendet

Hohen Neuendorf. Geld, Schmuck, Bekleidung und Computertechnik stahlen Unbekannte bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Bästleinstraße in Hohen Neuendorf. Zwischen16.30 und 22.35 Uhr waren die Täter am Sonnabend in das Haus eingebrochen.

Balkontür hielt stand

Hennigsdorf. Über die Balkontür im Obergeschoss eines Hauses An der Wildbahn in Hennigsdorf versuchten Diebe zwischen Donnerstag und Sonnabend einzubrechen. Doch hielt die Balkontür stand.