Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 22.01.2017

Irgendwann zwischen Donnerstagmittag und Freitagvormittag hat sich in der Franz-Mehring-Straße ein Autoaufbruch ereignet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten Unbekannte versucht, einen Pkw Citroen zu entwenden. Hierzu wurde das Schloss der Fahrertür gestochen; das Zündschloss hielt dem Überdrehwerkzeug jedoch stand. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro.

Autofahrer hatte 2,02 Promille im Blut

2,02 Promille Alkohol – am frühen Sonntagmorgen war für einen 37 Jahre alten Opelfahrer die Fahrt beendet. Polizeibeamte hatten ihn in Markendorf kontrolliert. Der Führerschein wurde sofort eingezogen.

Handschuhfachleergeräumt

Aus dem Handschuhfach eines Mercedes-Sprinter stahlen Unbekannte zwischen Donnerstagmittag und Freitagvormittag ein Navi, eine Kamera und ein Flächenlasergerät. Das Türschloss haten sie zuvor geknackt. Schadenshöhe: 800 Euro.

Die Geschwindigkeit der Autos wird heute in der Schubertstraße gemessen. Am Dienstag steht der Blitzer in der Straße Halbe Stadt.

Blitzer