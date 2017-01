Polizeibericht Neuruppin vom 22.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Ein Wiederholungstäter musste seinen Fahrzeugschlüssel abgeben: Beamte haben am Sonntag gegen 3.35 Uhr einen 31-Jährigen in einem Mitsubishi gegen in Neuruppin kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Mann bereits das sechste Mal innerhalb von fünf Monaten ohne Fahrerlaubnis unterwegs war.

Zimmer gebucht und nicht bezahlt

Neuruppin (RA) Mehrere hundert Euro Schaden ist einem Hotel in Neuruppin durch Mietbetrug entstanden: Ein 20-Jähriger Beschuldigter hatte für Donnerstag mehrere Zimmer gebucht, in die dann drei weitere Personen eincheckten. Als sie zu einem Mittagessen nicht erschienen, stellte das Personal am nächsten Tag fest, dass die Zimmer verlassen waren.

Einbruch inEinfamilienhaus

Fehrbellin (RA) Unbekannte brachen am Freitag zwischen 9.30 bis 11.50 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Berliner Allee in Fehrbellin ein. Über das Küchenfensterverschafften sie sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die oberen Räume. Der oder die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben könnten. Diese können sich unter 033931 3540 melden.