Polizeibericht Neuruppin vom 22.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546530/

Neuruppin (RA)Der Wachschutz des Ruppiner Einkaufszentrums Reizinformierte die Polizei am Sonnabend gegen 23.25 Uhr über den Diebstahl eines Fahrrads, das in den Ständern vor dem Haupteingang abgestellt gewesen war.Obwohl sofort eine Fahndung eingeleitet und der Diebstahl auf Video aufgezeichnet wurde, konnten die Tatverdächtigennicht gestellt werden. Auch der Eigentümer des entwendeten Fahrrads hat sich noch nicht bei der Polizei gemeldet.

Kollission trotz Vollbremsung

Wittstock (RA) Eine Fahranfängerin hat am Sonntag gegen 7.20 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße in Wittstock einen Unfall verursacht. Vermutlich weil sie unachtsam war oder unter Stress stand, übersah sie beim Abbiegen einen von links kommende vorfahrtsberechtigte 49-jährige Skoda-Fahrerin. Trotz Vollbremsung beider Fahrzeuge kam es zur Kollission. Es entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Autos blieben fahrbereit.

Vor Verkehrskontrolle in Garage geflüchtet

Kränzlin (RA) Weil das Licht am Auto nicht richtig funktionierte, wollten Beamte am Sonnabend gegen 0.55 Uhr den Fahrer eines VW Polo kurz vor Kränzlin kontrollieren. Daraufhin beschleunigte der 22-Jährige die Fahrt und fuhr den Wagen bis in die Garage. Seine Begründung für das Manöver: Er habe bei der Kontrolle nicht angehalten, weil er sich die Abschleppkosten habe sparen wollen. Der Mann war nämlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bereits bekannt. Die Autoschlüssel musste er abgeben.

Alkoholisiert undliegengeblieben

Kyritz (RA)Um einen Atemalkoholtest kam die Fahrerin eines Audi, der am Freitag gegen 23.30 UhrzwischenHeinrichsfelde und Wusterhausen liegengeblieben war, nicht herum. Polizisten hatten bei einer Verkehrskontrolle Alkoholgeruch bei der 46-Jährigen wahrgenommen. Die Frau gab an, nur Bier getrunken zu haben, was allerdings aus Sicht der Beamten nicht zu dem hohen Wert von 1,79 Promille zu passen schien. Die Frau musste eine Blutprobeals auch ihren Führerschein abgeben.