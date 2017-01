"Stiefmütterliches Gebaren"

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546532/

Drittes Bürgerschild: Kiri Westphal (l.), Mats Ciupka und Chrischi Steffen machen in Gedichtform auf den Zustand vieler Denkmale in der Uckermark aufmerksam.

Drittes Bürgerschild: Kiri Westphal (l.), Mats Ciupka und Chrischi Steffen machen in Gedichtform auf den Zustand vieler Denkmale in der Uckermark aufmerksam. © MOZ/Oliver Schwers

"Wir prangern mit diesem Schild alle Denkmalverlotterer und Möchtegern-Denkmalabreißer an", heißt es in einer Presseerklärung der Häuserretter, einer Gruppe ehrenamtlicher Aktivisten aus Gellmersdorf und anderen Orten. "Wir fordern auf Grundlage des bestehenden Denkmalschutzgesetzes härteres Durchgreifen der Behörden." Die Denkmalbehörde habe im Falle Crussow zum jetzigen Zustand des Gebäudes durch "vornehme Zurückhaltung" beigetragen. Das Amt müsste Fristen zur Behebung der Schäden setzen oder selbst eingreifen auf Kosten des Eigentümers.

Tatsächlich passiert am historischen Speicher des Rittergutes Crussow nichts. Vor zehn Jahren hatte es der Architekt Enzo Lung erworben. Er trat mit einem ehrgeizigen Projekt und später mit dem Verein Rittergut Crussow an die Öffentlichkeit: Strohhotel, Wintergarten für gefährdete Pflanzen, Künstlerhaus mit Atelier. Doch von all dem ist bis heute nichts zu sehen. Stattdessen liegt der Verein mit dem Landkreis Uckermark im Rechtsstreit. Es soll eine Baugenehmigung für die denkmalgerechte Sanierung geben, aber eben nicht die, die sich der Eigentümer vorstellt. Der Verein will für seine spätere Nutzung große Öffnungen mit Fenstern im Dach. Dafür solle aber zunächst ein Statiker die Standsicherheit bescheinigen. Nach einer Einigung sieht es bislang nicht aus, auch wenn der Verein inzwischen die Klage zurückgezogen hat.

Jetzt befürchten die Häuserretter aus Gellmersdorf, dass der massive Speicher dem Untergang geweiht ist. Ebenso wie das gerade auf Kosten des Steuerzahlers beseitigte Fachwerk-Denkmal in der Breiten Straße in Greiffenberg. Hier hatte der Landkreis einen Abriss verfügt, weil sich der Eigentümer überhaupt nicht mehr darum kümmerte.

Den Behörden werfen die Aktivisten Untätigkeit vor. Wenn Denkmale in Gefahr seien, müssten Anzeigen erstattet werden. "Jenes defizitäre, stiefmütterliche Gebaren bei der Umsetzung des Denkmalschutzgesetzes muss ein Ende haben", heißt es in der Presseerklärung zum dritten Bürgerschild in Crussow. "Ein Denkmal ist nicht nur Privatbesitz, sondern es ist auch unser aller kulturelles Erbe." Die Denkmalbehörden hätten einen schlechten Ruf. Ihr größtes Manko sei die Außenwirkung. "Der Bürger empfindet diese Behörde als Gängelung und Entmündigung und nicht als Bereicherung." Auf gar keinen Fall dürfe ein Bauordnungsamt mit Hilfe des "Totschlagsarguments Gefahr im Verzug" Denkmäler abreißen. Bei Nicht-Kooperation des Eigentümers verlangen die Häuserretter die Androhung der Enteignung.

Eigentümer Enzo Lung ist sauer über das Schild an seinem Bauzaun. Er hat Strafanzeige bei der Polizei gestellt. "Als unschön und beleidigend" empfindet er den Text. Doch gibt auch er dem Landkreis die Hauptschuld an dem gesamten Verfahren. "Es ist eine Schweinerei, wie man seit Jahren mit mir umgeht. Ich darf überhaupt nichts unternehmen, um das Denkmal zu schützen."

Hintergrund sei eine Baustopp-Verfügung aus dem Jahre 2014. Die sei prompt erfolgt, nachdem er der Denkmalbehörde mitgeteilt hatte, mit dem Umbau beginnen zu wollen. "Ich kann solch eine Verfügung nicht ignorieren." Die vom Kreis ausgestellte Baugenehmigung sei unter falschen Voraussetzungen ausgestellt worden. Nach seinen Recherchen durch Akteneinsicht habe es sogar Ein- und Austragungen des Rittergutsensembles aus der Denkmalliste gegeben. Für das Bauantragsverfahren habe der Eigentümer gar die Gutshofstraße erwerben müssen.

In dem ganzen Hin und Her bat Enzo Lung nach eigener Darstellung das Angermünder Rathaus um Hilfe in Form einer Mediation. Doch sei diese bis heute nicht zustande gekommen. "Mir werden immer nur Knüppel zwischen die Beine geworfen", schimpft der Bauherr.

Die Kreisverwaltung hat bisher noch keine Stellungnahme zum Rittergut Crussow abgegeben.