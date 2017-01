Erst die Feier, dann die Vorsorge

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde/Bad Saarow (MOZ) Das Bad Saarower Helios Klinikum hat am Freitag im Fürstenwalder Dom seinen Neujahrsempfang mit 400 Gästen gefeiert. Am Sonntag wurde mit einem großen interdisziplinären Darmkrebstag direkt im Klinikum die Sonntagsvorlesungsreihe für 2017 eröffnet.

Karzinome an der Darmwand: Den Gang durch das acht Meter lange Darm-Modell wagte am Sonntag auch Gerlinde Lehmann aus Schöneiche beim Darmkrebstag im Bad Saarower Helios Klinikum und sah sich dabei auch die verschiedenen Stadien des Darmkrebses an.

Beim interdisziplinären Darmkrebstag am Sonntag im Klinikum bot das Darmzentrum eine Vielzahl von Kurzvorträgen zur Diagnostik und Behandlung an, unterstützt von Kollegen anderer Fachbereiche. So ging beispielsweise der Pathologie-Chefarzt Prof. Dr. Stefan Koch der Frage nach: Ist Darmkrebs erblich? "Nur bei zehn Prozent der Fälle", sagte er im mit 120 Besuchern gut gefüllten Fontane-Raum. "Beim Darmkrebs treten die meisten Tumore im Dick- oder Enddarm auf", erläuterte Dr. Joachim Böttger, Leiter des Darmzentrums und Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie. Übergewicht, fehlende Bewegung und Rauchen begünstigen das Krebsrisiko, so der Spezialist.

Dementsprechend gab es mittags auch nur Salat für die Gäste im Foyer. Durch das große Darm-Modell wagten sich auch Gerlinde und Roland Lehmann. "Ich hatte vor zehn Jahren ein Magenkarzinom, habe alles gut überstanden und esse nun bewusst weniger Fleisch. Auch die Entwicklung der Behandlung hat sich ja schon enorm verbessert", so der Schöneicher. Um erst gar nicht zu erkranken, packte sich Monika Gericke viele Rezepte mit Hafer und Sauermilch ein. "Ich komme oft zu den Vorlesungen und finde heute toll, dass so viele Fachärzte dabei sind", lobte die Storkowerin. Etliche Gäste übten noch Bauchspiegelung an einem Laparoskopie-Trainer und schauten Videos zu OP-Techniken an. Gedränge gab es an den Ständen zur Stomatherapie, Psychoonkologie und beim Ost-Brandenburgischen Tumorzentrum. Annett Spillmann von der Fürstenwalder Informations- und Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen (F.i.k.s) warb dafür, in der Spreestadt eine Darmkrebs-Gruppe zu gründen.

Bereits am Freitag hatte das Klinikum zum Neujahrsempfang im Fürstenwalder Dom geladen - 400 Gäste kamen. Die Redner griffen vor allem eines auf, die Diskussion über die Privatisierung im deutschen Gesundheitssystem und die Kritik, dass Krankenhäuser zulasten von Personal und Patienten auf Rendite getrimmt werden. Klinikgeschäftsführerin Julia Christodulow widersprach dem für das Helios Klinikum in Bad Saarow. "Effizienz und Medizin gehören zusammen und können bei uns sehr gut funktionieren", sagte sie und verwies darauf, was mit dieser Effizienz im vergangenen Jahr erreicht werden konnte. Ein Beispiel: "Wir sind wieder Akademisches Lehrkrankenhaus geworden."

Dr. Jens Osel, seit Januar Ärztlicher Direktor des Klinikums, warb um mehr Vertrauen der Patienten gegenüber den Ärzten. "Der Umgang des Arztes mit dem Patienten hat sich inzwischen zu einem Umgang des Patienten mit dem Arzt gewandelt", sagte er. "Prangerplattformen" im Internet würden qualifizierten und nichtqualifizierten Patienten die Möglichkeit geben, ihre Ärzte ohne Gegenwehr zu beurteilen. "Gehen Sie bitte immer davon aus, dass der Arzt auf Ihrer Seite ist, nichts Menschliches ist ihm fremd", erklärte er.