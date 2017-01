Einheit macht es endlich rund

artikel-ansicht/dg/0/

Wir haben es geschafft: Brandenburgligist TSG Einheit Bernau verlor zwei Jahre hintereinander das Finale des Niederbarnim Masters. In diesem Jahr besiegte die Mannschaft in einem knappen Finale die SG Union Klosterfelde und holte sich endlich den Pokal.

Im Moment des Triumphes wollte Einheit-Coach Nico Thomaschewski kein Interview geben. Diesen Augenblick wolle er jetzt einfach nur mal genießen, überbrachte Torwart-Trainer Robert Torge als Botschaft. Und so sah "Motsche" vom Rand aus seinen feiernden Spieler zu, wie immer zurückhaltend. Aber dass er sich freute, das sah man dann doch. Über den Pokal, natürlich, den man jetzt entgegen nehmen konnte, nachdem man zwei Jahre hintereinander knapp im Endspiel gescheitert war. Aber auch, weil sich keiner seiner Spieler verletzt hatte.

Dabei war Einheit nicht optimal in das Turnier gestartet. Bernaus Bürgermeister Andre Stahl hatte mit Gruppe A eine echte Hammergruppe ausgelost. Die beiden Brandenburgligigsten Union Klosterfelde, Einheit Bernau, Landesligist FSV Bernau sowie den Kreisoberligisten Schönow. "Als ich die Auslosung gehört habe, habe ich zu meinen Jungs gesagt: Habt heute einfach Spaß und belohnt euch dafür, dass ihr euch qualifiziert habt", so Schönows Trainer Marian Schlüßler.

Gleich im Eröffnungsspiel kann man sehen, was hier möglich ist. Im Spiel Brandenburgligist Union Klosterfelde gegen Kreisoberligist RW Schönow gehört das erste Tor - den Schönowern. Marvin Bartels nutzt ein Missverständnis zwischen Unions Dennis Aerts und Keeper Dennis Tietz zum ersten Tor des Turniers.

Das emotionalste Match ist aber nicht etwa ein Duell der "Großen", sondern das Vorrunden-Match zwischen dem FSV Bernau und Rot-Weiß Schönow, die wieder einen großen, gut gelaunten Fan-Club dabei hatten, der für ordentlich Stimmung sorgte. Auf der einen Seite der FSV Bernau, achtfacher Gewinner des Hussitencups, Sieger des Arxes-Pokals, bestes Team der Landesliga auf dem Sprung in die Brandenburgliga. Auf der anderen RW Schönow, 5. Platz in der Kreisoberliga. Und dann passiert das, was Fußball so großartig macht. Bernau ist unter Zugzwang, muss nach einer Niederlage unbedingt gewinnen, um ins Halbfinale einzuziehen. Es beginnt wie erwartet. Justin Pehl tunnelt Schönows Keeper aus: 1:0 für Bernau. FSV-Goalgetter Georg Machut besorgt das 2:0. Doch dann der Knackpunkt des Spiels. Bernaus Nicolai Heidrich steigt völlig unnötig und hart am Mittelkreis gegen einen Kontrahenten ein und muss für zwei Minuten auf die Bank. Damit erweist er seinem Team einen Bärendienst. Die Partie kippt, Bernau verliert den Faden, Schönow wittert Morgenluft. Arne Trink fasst sich ein Herz und zieht ab: Anschlusstreffer. Die Schönower Fanbase läuft sich warm. "Einer geht noch, einer geht noch rein", singen sie. Und wie das geht. Christopher Knoll schießt den Ausgleich.

Jetzt ist plötzlich die ganze Halle wach. Fast alle sind jetzt Schönow-Fans. Und dann passiert es wirklich. Heiner Krüger schießt Schönow ins Glück: 3:2 für die Kreisfußballer. Der Schönower Anhang ist außer sich. Als er dann endlich da ist, der erlösende Schlusspfiff, gibt es kein Halten mehr. Die Schönower Spieler lassen sich feiern, als hätten sie gerade die Weltmeisterschaft gewonnen. Rot-weißer Freudentaumel, Konfettiregen und "Oh wie ist das schön"-Gesänge auf der einen Seite, lange Gesichter auf der anderen. Der FSV verliert auch noch das dritte Vorrundenspiel gegen Klosterfelde. Das ist bitter.

"Man kann im Sport nicht immer alles erklären. Manchmal hat man im ersten Spiel Pech und dann läuft es einfach nicht", erklärt FSV-Coach Christian Städing. "An der Einstellung lag es aber nicht. Die Niederlage gegen Schönow war aber besonders bitter. Das darf nach einer 2:0-Führung nicht passieren."

Union Klosterfelde spielt sich mit lupenreiner Weste ins Halbfinale und gewinnt in der Hammergruppe alle Spiele. Im Halbfinale lassen die Jungs von Trainer Jan Hübner Ahrensfelde beim 5:1 keine Chance. "Die haben uns schon sehr deutlich unsere Grenzen aufgezeigt", so ein nachdenklicher Ahrensfeldes Coach Bernd Schönfelder im Anschluss. "Das zeigt uns auch: Wir haben noch viel Arbeit vor uns für die Rückrunde."

Einheit wird Zweiter und muss im Halbfinale gegen die Einheit aus Zepernick ran. Die Kreisfußballer können bis zum 2:2 gut mithalten, doch dann spielt Bernau seine spielerische Überlegenheit aus und siegt mit 5:2.

Das Finale heißt daher wie das Gruppenspiel: Einheit Bernau gegen Union Klosterfelde. Kontroll- gegen Angriffs-Fußball. Einheit Keeper Niklaas Seifarth läuft sich warm und trifft zweimal mit satten Fernschüssen ins Schwarze. Beim Stand von 3:2 für Union gleicht Mehmet Aydin per Freistoß aus. Doch da er direkt verwandelt, zählt der Treffer nicht. Aydin moniert hinterher, der Schiedsrichter habe ihm signalisiert, dass er direkt schießen könne. So aber ist es diesmal die Elf vom Wasserturm, die den Titel holt.

"Ich glaube es noch gar nicht", sagte ein freudestrahlender Präsident Reinhardt Marquard. "Und es ist doch schön, dass der Pokal in Bernau geblieben ist."