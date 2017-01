Drahtige Denklappen und Werkschatten auf Papier

artikel-ansicht/dg/0/

Letschin (MOZ) Diese Ausstellung ist ein Geschenk. Nicht nur an die Besucher des "Haus Birkenweg", sondern auch an ihn, den scheidenden Leiter der Letschiner Heimatstuben, Detlef Mallwitz. Lebensgefährtin Alexandra Karrasch hat die letzte Ausstellung in seiner "Amtszeit" gestaltet, die am Sonnabend eröffnet wurde. Es ist eine in vieler Hinsicht besondere Ausstellung. Ihr Titel: "Verwerfungen". Die Materialien: vor allem Kupferdraht und Papier.

Mit dem Draht, der zum Teil noch aus den kleinen Londoner Hinterhoffirmen und Alexandra Karraschs Studienzeit am Königlichen Kunst-Kolleg stammt, hat die Wahl-Ortwigerin kunstvoll gesponnen - oder gehäkelt? Und zwar nach dem Vorbild der Natur.

"Die hyperbolischen Flächen, die ich zeige, begegnen uns tagtäglich in der Natur. Aber wir sehen sie oft nicht. Jeder Salatkopf enthält sie", sagt die Künstlerin zur Ausstellungseröffnung. Hyperbolisch? Was es damit auf sich hat, versucht Detlef Mallwitz dem kunstinteressierten Publikum in seiner Laudatio zu vermitteln. Bei vielen wohl vergebens. Hängen bleibt: Es geht um Geometrie, um Formen, die auch mit immer mehr Material nicht größer, sondern nur schwerer werden.

So wie die messingfarbene Drahtkugel, die im Ausstellungsraum von der Decke hängt. Sie mutet an wie ein Gehirn. Dass die Künstlerin sie "Denklappen" nennt, ist angesichts dessen nachvollziehbar. Anderen Objekten steht der Name weniger gut zu Gesicht, sie erinnern eher an eine Halskrause, große Schleife oder ein gewaltiges goldenes Spinnennetz. Ihnen allen ist, wie auch dem förmlich schwebenden, wabernden Drahtgebilde in der Vitrine mitten im Raum mit den kräftig roten, blauen, gelben und braunen Begrenzungen indes eines gemeinsam: Sie sind Ästhetik pur.

Die vier Arbeitsskizzen dazu mit ihren mehr oder weniger geometrischen Formen und feinen Linien - die Künstlerin hat sie "Werkschatten" genannt - weichen die Trennung zwischen Kunst, sprich: künstlich Hergestelltem und der Natur auf. Eine Trennung, die jeder Oderbruchianer ohnehin für trügerisch halte, wie Mallwitz sagt.

Auch, dass in den Arbeiten von Alexandra Karrasch "entsetzlich viel Arbeit und Geduld steckt, ist offensichtlich", merkt der Leiter der Letschiner Heimatstuben an. Wie viel genau, das wüsste mancher gern, erfährt es aber nicht.

Ausstellung "Verwerfungen" bis 5. März in den Letschiner Heimatstuben, Mi.-Fr. 11 bis 17 Uhr, Sa./So. 14 bis 17 Uhr und n.V.