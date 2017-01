Steinbrück will mehr Sachlichkeit

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Gut 200 Schöneicher stimmten sich am Freitagabend beim Neujahrsempfang der Gemeinde in der Kulturgießerei auf 2017 ein. Im Fokus stand die Amtseinführung von Bürgermeister Ralf Steinbrück. Die offizielle persönliche Ehrung engagierter Bürger fiel diesmal aus.

Neujahrsempfänge ohne Heinrich Jüttner als ihrem Bürgermeister sind für die Schöneicher noch Neuland. Und so verwunderte es nicht, dass Erich Lorenzen, Vorsitzender der Gemeindevertretung, in seiner Rede nicht an dem Mann vorbeikam, der die Geschicke des Ortes bis Oktober 2016 zwei Jahrzehnte lang geleitet hatte. Vor den dicht an dicht sitzenden und stehenden Zuhörern im Saal der Kulturgießerei dankte er dem ehemaligen Bürgermeister für seine Tätigkeit und merkte an, dass es schade sei, "dass wir keine offizielle Verabschiedung für ihn hinbekommen haben". Umhin kam Lorenzen wegen des Personalwechsels im Rathaus auch nicht, auf den "sehr fairen Wahlkampf" zurückzuschauen. "Mit Ralf Steinbrück und Ingo Röll hatten wir zwei hervorragende Kandidaten, die ihr Fähnchen nicht nach dem Wind der Unzufriedenen gerichtet haben", sagte er.

Nachdem er den Amtseid geleistet hatte, ermunterte Ralf Steinbrück die Einwohner, mit ihm zusammenzuarbeiten. "Ich weiß, dass es viele Schöneicher gibt, die sich von mir als neuem Bürgermeister versprechen, dass sich etwas verändert", sagte er. Er wisse aber auch, dass es Schöneicher gebe, die vermuten, dass sich mit ihm nichts ändere, ergänzte er und lenkte den Fokus etwas von sich. "Bitte glauben Sie an Ihre Fähigkeiten, Änderungen herbeizuführen, nicht an meine." Seine Aufgabe bestehe darin zu lenken, zu koordinieren und zu unterstützen. "Veränderungen herbeiführen können wir nur alle gemeinsam", sagte Steinbrück.

Als seine wichtigsten Vorhaben bezeichnete er, den Straßen- und Wegebau voranzubringen und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das Jahr 2017 stehe im Zeichen der Erstellung des Integrierten Ortsentwicklungskonzeptes. Mit den Gemeindevertretern wolle er eine kooperative und sachliche Zusammenarbeit pflegen. "Ohne persönliche Angriffe und verletzende Äußerungen. Daran müssen wir noch arbeiten", sagte er.

Lutz Kumlehn, Fraktionsvorsitzender von CDU/BBS/FDP, betonte, dass die Zusammenarbeit der Gemeindevertreter bereits gut laufe. "Das zeigt sich daran, dass viele Beschlüsse mit großer Mehrheit gefällt werden." Bei vorangegangenen Neujahrsempfängen sei oft ein anderes Bild gezeichnet worden. "Das fand ich traurig", sagte er. Kumlehn sprach neben Beate Simmerl (Linke), Bernd Spieler (NF/Grüne/FFW) und Hans-Joachim Hutfilz (SPD) nach den Worten des Bürgermeisters als einer von vier Gemeindevertretern - die sonst übliche persönliche Würdigung ehrenamtlich engagierter Bürger auf der Bühne fiel dafür aus. Allerdings bedankten sich fast alle Redner bei den Ehrenamtlern für ihren Einsatz.

Kumlehn beklagte, dass Schöneiche als drittgrößter Ort im Landkreis Oder-Spree keine weiterführende Schule habe. Dadurch müssten jedes Jahr mehr als 100 Kinder den Ort für den Unterricht verlassen. Beate Simmerl warb für die Einrichtung einer Buslinie, "die mehr durch den Ort fährt und mehr Leute einsammelt". Und Bernd Spieler warb vorsorglich um Verständnis für den neuen Bürgermeister. "Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem die Leute auf ihn schimpfen werden. Denen sei gesagt, dass er der Chef der Amtsverwaltung ist. Für die Entscheidungen im Ort ist aber die Gemeindevertretung verantwortlich."