Zwischen Postkartenidylle und Kalaschnikows

Oderberg (MOZ) Wer kommt eigentlich auf die Idee mit einem VW Bully in den Iran zu reisen? "Wir", entgegnete Frank Moerke neben seiner Partnerin Conny Schefter. Dass so eine Reise weniger mit Mut als mit Koordination und Hilfe zur Selbsthilfe zu tun hat, hat das Paar aus Grünheide im Landkreis Oder-Spree am Freitagabend im Binnenschifffahrts-Museum Oderberg beschrieben.

Im voll besetzten Bug des ehemaligen Seitenraddampfers "Riesa" führte Frank Moerke die Zuhörer in ein Land, das in der hiesigen Region wahrscheinlich nur wenige zu Gesicht bekommen haben. "Es gibt eine Differenz zwischen dem Bild, welches wir über Nachrichten vermittelt bekommen und dem, was man tatsächlich vor Ort erlebt", sagte Frank Moerke, der mit seiner Freundin zum ersten mal in Richtung Südwestasien gereist war. Zwei Monate Zeit hatten sich der Inhaber eines Kanuverleihs und die Krankenschwester dafür im Herbst 2015 genommen. Seitdem berichten sie immer wieder in Vorträgen von ihren Erlebnissen.

Sind Sie auf ihrer Reise Gefahren begegnet? "Nicht wirklich", sagte Frank Moerke. "Ich war bestimmt schon in 20 Ländern unterwegs", fügte Conny Schefter hinzu, "aber die Gastfreundlichkeit, die uns im Iran begegnet ist, habe ich bislang in noch keinem anderen Land erfahren", so die 51-Jährige.

"Gab es Probleme mit dem Bully?", wollte ein Mann aus dem Publikum wissen. "Nein, zum Glück hatten wir keine Panne", so Frank Moerke. Die persischen Verkehrsschilder, die sie gleich nach der türkischen Grenze sahen, bereiteten den beiden allerdings Kopfzerbrechen. "Wir konnten natürlich nichts lesen. Gerade in den Großstädten, in denen deutlich chaotischer gefahren wird als bei uns in Deutschland, war es schwierig." Auch auf der Hinfahrt zeigten sich einige Hindernisse. "Die Grenze zu Serbien war einen Tag vor unserer Ankunft aufgrund des großen Flüchtlingsstroms nach Europa geschlossen worden", erzählte der 55-Jährige. "Trotzdem kamen wir irgendwie durch."

In Istanbul machten sie Bekanntschaft mit einem unerfreuten Autofahrer, der als das Paar die Spur wechselte, mehrmals gegen den Kleinbus trat. "Das waren natürlich Momente, die uns beschäftigt haben, aber die positiven Erlebnisse haben eindeutig überwogen." Im Osten der Türkei fuhren die Brandenburger etwa zum Munzur-Vadisi-Nationalpark. Dort in der Landschaft mit Postkartenidylle begegneten ihnen Kämpfer der kurdischen Arbeiterpartei PKK mit Kalaschnikows. "Als wir ihnen erklärten, wer wir sind und wo wir hinwollen, zeigten sie sich uns gegenüber sehr freundlich", sagte Frank Moerke. Die beiden wollen die Reise in leicht abgewandelter Form in den nächsten Jahren noch einmal wiederholen.