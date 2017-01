Bernau will Schiedspersonen entschädigen

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Die Stadt will ihren Schiedspersonen eine monatliche Aufwandsentschädigung zukommen lassen. Allerdings darf nicht der Eindruck entstehen, dass es sich dabei um eine verdeckte Alimentation der ehrenamtlich tätigen Frauen und Männer handelt.

Vier Schiedsstellen gibt es in Bernau. Sie sind jeweils mit einer Schiedsperson und einer stellvertretenden Schiedsperson besetzt. Es ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, die die Frauen und Männer leisten, und sie hat eine enorme Bedeutung für das Zusammenleben in der Stadt. Es sind vor allem Nachbarschaftsstreitigkeiten, zu denen die Schiedsstellen angerufen werden. Bei diesen zwischen den Parteien zu vermitteln, dazu braucht es eine hohe Einsatzbereitschaft, Umsicht und Sensibilität. Jede Schlichtung, die gelingt, befriedet nicht nur eine angespannte Situation, sondern entlastet zudem auch das Amtsgericht.

"Die Einführung einer monatlichen Aufwandsentschädigung ist angesichts der verantwortungsvollen Aufgaben, die die Schiedspersonen leisten, geboten", findet Bernaus Hauptamtsleiterin Viola Lietz. Sie greift damit eine Anregung von Sozialdemokraten und Linken auf. Die hatten im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit der Neufassung der Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher und Ortsbeiräte auch eine Aufwandsentschädigung für Schiedspersonen gefordert.

Neuland betritt Bernau damit nicht. In der gesamten Bundesrepublik gibt es Kommunen, die ihren Schiedspersonen Aufwandsentschädigungen zahlen. In Brandenburg hat die Landesregierung gerade den Entwurf des neuen Schiedsstellengesetzes in Umlauf gegeben. Danach wird das auch hierzulande möglich. Bei der Festlegung der Aufwandsentschädigungen sind die Gemeinden aufgrund des Prinzips der Unentgeltlichkeit des Ehrenamtes allerdings verpflichtet, zu gewährleisten, dass diese nicht zu einer verdeckten Alimentation der Schiedspersonen führt.

Hauptamtsleiterin Viola Lietz schlägt den Stadtverordneten deshalb vor, die Höhe der monatlichen Pauschale zwischen 20 und 50 Euro anzusiedeln. Sie verweist auf Regelungen in anderen Kommunen wie der Stadt Lübben (Dahme-Spreewald), die 50 Euro für die Schiedsperson und 25 Euro für die stellvertretende Schiedsperson zahlt. Im Amt Märkische Schweiz (Märkisch-Oderland) und in der Stadt Spremberg (Oberspreewald-Lausitz) ist die Höhe der Pauschale auf 25 Euro festgesetzt, in der Stadt Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) auf 20 Euro. Von höheren Aufwandsentschädigungen, wie andere Kommunen sie zahlen, rät Bernaus Hauptamtsleiterin ab. Diese würden dem ausgeführten Grundgedanken der Unentgeltlichkeit entgegenlaufen, ist sie überzeugt.