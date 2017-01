Eislaufen für eine bessere Gesundheit

artikel-ansicht/dg/0/

Slubice (MOZ) Die Eislaufhalle am Stadion in Slubice war am Sonnabend so voll wie nur selten. Dutzende Eltern liefen mit ihren Kindern über das Eis. Die Gemeinde Slubice hatte ihre Bürger dazu eingeladen, sich auf dem Eis sportlich zu betätigen - im Rahmen eines Projektes zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und der Förderung einer gesunden Lebensweise. Eintritt und Schlittschuhausleihe waren frei, dazu gab es Spiele, Wettbewerbe und Unterhaltung mit einem Clown. Organisiert worden war die Veranstaltung für Einwohner der Gemeinde Slubice, aber auch Gäste aus Frankfurt wurden nicht abgewiesen und nutzten die Gelegenheit, sich kostenlos auf der Eisfläche zu vergnügen.