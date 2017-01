Judoka steigen gut in neue Altersklassen ein

artikel-ansicht/dg/0/

Bei den unter 15-Jährigen bis in die Finals gekämpft: die PSV-Judoka Tommy Wendland (von links), Joren Westphal und Nick Köhler © Ludwig Baumann

Mit Judoka aus 20 Vereinen war die Franz-Mett-Sporthalle bei den Berlin-Open nicht ganz so voll wie in den Jahren zuvor. Doch war das Niveau qualitativ sehr hoch. Neben den Berliner und Brandenburger Vereinen nahmen auch Mannschaften aus Sachsen Anhalt und Sachsen, wie zum Beispiel der JC Leipzig, teil.

Elf PSV-Judoka wollten sich in ihrer neuen Alters- und Gewichtsklasse messen und mussten sich auch mit dem neuen Regelwerk auseinandersetzen. Am Ende ein guter Test, denn neben einmal Gold, fünfmal Silber, einmal Bronze und zwei fünften Plätzen war der Verein wieder sehr erfolgreich.

Goldjunge an diesem Tag war Joren Westphal in der U15. Er konnte seine drei Kämpfe klar gestalten und wurde verdient Erster. Silber gab es nach fünf Kämpfen für seinen Klassenkameraden von der Sportschule Nick Köhler. Er verlor knapp das Finale im Golden Score mit einer Bestrafung. Ebenfalls Zweiter in dieser Altersklasse, nach drei Kämpfen, wurde Tommy Wendland.

In der U13 musste LeniEilen Suter gleich zwei Gewichtsklassen höher als bisher starten. Nach fünf Kämpfen belegte sie einen würdigen dritten Platz, zuvor hatte sie die spätere Zweitplatzierte besiegt. Den Trainer Ludwig Baumann überraschten Niclas Hofmann, der nach fünf Kämpfen als jüngerer Jahrgang und ebenfalls eine Gewichtsklasse höher startend, Silber erkämpfte, sowie Philip Bönicke, der nach drei Kämpfen ebenfalls mit Silber belohnt wurde. Auch Nick Oellermann erkämpfte sich nach einem gewonnenen und einem knapp verlorenen Kampf die Silbermedaille.

Einen guten fünften Platz verdiente sich der Jahrgangsjüngste und zugleich leichteste Teilnehmer in seiner Gewichtsklasse, Lenny Seifert, mit einer starken Leistung. Ebenfalls Fünfter wurde Jeremy Bischoff.

Max Hennig und Jonathan Weigmann mussten noch Lehrgeld zahlen, sie schieden nach drei bzw. zwei Kämpfen aus.