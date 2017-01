Jahr der Jubiläen folgt Jubiläumsjahr

artikel-ansicht/dg/0/

Im vorigen Jahr wurde in Rüdersdorf und den Ortsteilen viel gearbeitet, aber auch gefeiert. Nach der Begrüßung durch Ortsvorsteherin und Gastgeberin im Multikulturellen Zentrum Monika Döppner-Smyczek hatte Bürgermeister André Schaller das Wort. Er freute sich, dass so viele Mitglieder der Feuerwehren,Vertreter aus Vereinen und Unternehmen sowie aus Schulen und Kitas gekommen waren.

Rückblickend erscheint das vergangene Jahr besonders von Jubiläen geprägt zu sein. Schaller erwähnte die 160 Jahre alte Bergkapelle, die 115-jährige Herzfelder Feuerwehr, den 70 Jahre alt gewordenen Volkschor Hennickendorf, das 55. Jubiläum der Rüdersdorfer Karnevalsgesellschaft, die 50-jährige Partnerschaft mit Pierrefitte in Frankreich, aber auch die "silbernen Jubiläen" der Wohnungsbaugesellschaft, der Partnerschaften mit Hemmoor, Schwegenheim und Neuburg. Und Schaller dankte Regina Wolter, sie seit 30 Jahren die Wachtel im Ehrenamt herausgibt. Bei all den vielen festlichen Anlässen hat er wohl den groß gefeierten 60. Geburtstag des Rüdersdorfer Kulturhauses ganz vergessen, zu erwähnen. Aber er dankte dem zurückgetretenen Kultur GmbH-Chef Jörg Lehmann für dessen Engagement.

Gemeinsam sei viel erreicht worden, bilanzierte der Bürgermeister. So zogen die Herzfelder Feuerwehrleute in ihr neues Depot ein, die Ortsumgehung wurde fertig, die Spiel- und Bewegungsfläche in der Brückenstraße eingeweiht. Im Stadtumbau geht es zügig voran und auch das Vorhaben der Wohnungsbaugenossenschaft gedeihe sichtlich. Für die Katzenstation gab es endlich gute Nachrichten und Fördermittel und städtebaulich könne esnun im und vor dem Museumspark vorangehen. "Wir haben einen Doppelhaushalt und somit weit vorausgeschaut, um den Schulerweiterungsbau in Angriff nehmen zu können", lobte Schaller die Kämmerei und seine Mitarbeiter.

Monika Döppner-Smyczek machte neugierig aufs Festjahr, das genau in diesem Moment begonnen hatte. Denn ganz frisch aus der Presse waren die Buttons mit dem eigens fürs Jubiläum entworfenen Logo. Die kosten drei Euro und sind zugleich Eintrittskarten für verschiedene Veranstaltungen bis zu den Stienitzseefesttagen. Dort fände ein großer Festumzug statt, seien Bühnenprogramme geplant und ein ökumenischer Gottesdienst mit anschließendem Frühschoppen. Schon seit einem Jahr seien die Vereine dabei, Ideen zusammenzutragen und Geld einzuwerben. Der Heimatverein habe einen Kalender herausgegeben, der in die Vergangenheit entführt, und sei dabei, historische Zeitzeugen "aufzupolieren."

Nur ein Einziger durfte sich in diesem Jahr beim Neujahrsempfang ins Goldene Buch der Gemeinde eintragen: Hauptbrandmeister Heinz Wehrmann - viele Jahre Wehrleiter -, heute mit großem Engagement Mitglied der Alters- und Ehrenabteilung. Für den Hennickendorfer war diese Auszeichnung eine große Überraschung.