Altlandsberg Vierter bei der Hallen-Kreismeisterschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Fußball-Hallenkreismeister in der Altersklasse der Ü 35 ist der FV Erkner geworden. Das Turnier wurde in der Sporthalle des Oberstufenzentrums von Strausberg ausgespielt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1546549/

In einem sehr fair ausgetragenen Wettbewerb konnten sich die Fußballer des FSV Union Fürstenwalde auf Platz zwei behaupten. Dritter wurde die Mannschaft des 1. FC Frankfurt vor den Grün-Weißen des MTV Altlandsberg. Auf den Plätzen fünf und sechs landeten Blau-Weiß Wriezen vor SV Jahn Bad Freienwalde.

Der FV Erkner hat sich mit dem Kreismeistertitel gleichzeitig für die Landesmeisterschaft in der Halle qualifiziert. Diese wird am 26. Februar in Borgsdorf ausgetragen. Am Sonntagnachmittag wurde an gleicher Stelle die Hallenmeisterschaft der Männer ausgetragen.