Briefmarkenschau im Heimatmuseum

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) "Darf ich dir meine Briefmarken zeigen?" Für die neu gegründete Interessengemeinschaft von Briefmarkensammlern in Gransee war die Antwort auf diese Frage ein klares "Ja". Am Samstagabend wurde im Heimatmuseum eine Ausstellung mit den Lieblingskollektionen der Briefmarkensammler vor knapp 30 Gästen in lockerer Atmosphäre eröffnet.