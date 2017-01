Erst ein Oderströmling, dann ein Bierchen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Die Grüne Woche in Berlin ist ohne Vertreter aus der Region kaum noch vorstellbar. In der Brandenburghalle konnten es sich Besucher aus nah und fern an diesem Wochenende schmecken lassen - von der Fischbulette bis hin zum Bier aus Oder-Spree und Frankfurt war alles dabei.

artikel-ansicht/dg/0/1/1546554/

Seine Silberne Hochzeit mit der Grünen Woche feiert in diesem Jahr der Fischereibetrieb Schneider aus Brieskow-Finkenheerd: Seit 25 Jahren ist der Familienbetrieb jetzt Jahr für Jahr auf der Messe dabei. Warum? "Die Grüne Woche hat für uns eine enorme Nachhaltigkeit", sagt Firmenchef Peter Schneider. "Viele der Gäste, mit denen wir hier ins Gespräch kommen, vor allem aus Berlin, die besuchen uns dann übers Jahr an der Oder, essen bei uns in der Fischgaststätte, angeln bei uns an der Oder." Dieser Werbeeffekt sei der wichtigste Grund für die Präsentation auf der Grünen Woche.

Natürlich haben seine Frau Diana Schneider und er neben Bewährtem wie Fischsuppe, Fischbuletten, den Spießen namens "Fischlik" und ihrer berühmten Fischsoljanka wieder eine Neuheit mitgebracht nach Berlin: "Fischer Schneiders Oderströmling" nennt sich die Bratwurst, die ausschließlich Fleisch des Schlei enthält. Der Schlei war am Eröffnungstag der Messe zum Brandenburger Fisch des Jahres gekürt worden - ein guter Grund für Peter Schneider, den Fisch in den Vordergrund zu stellen. "Wir haben im vergangenen Jahr sehr viel Schlei gefangen", verrät der Brieskow-Finkenheerder, "und jetzt testen wir in Berlin, ob die Leute diesen Fisch mögen." Für die Grüne Woche hat er extra kleine Bratwürste gefertigt, "schließlich sollen die Menschen ja viele verschiedene Sachen kosten. Unsere Oderströmlinge kommen jedenfalls sehr gut an." Er arbeite gern auf der Grünen Woche, versichert der Fischer, während er neue Aalhappen anrichtet. "Ich werde oft angesprochen von Stammkunden, von Anglern, man kommt ins Gespräch - es ist ein schönes Arbeiten."

Gleich mit drei Neuheiten wirbt die Klosterbrauerei Neuzelle GmbH in der Brandenburghalle für ihre Spezialitäten. Zwar fließen aus den Zapfhähnen an ihrem Stand vor allem das bereits bekannte Kirschbier und der Schwarze Abt, aus der Flasche können die Besucher aber neue Kreationen testen: das Neuzeller Dunkel, das Aronia-Kirsch-Bier und das alkoholfreie "Aronia-Apfel 0,0".

Am Sonnabend löschen Ute und Ernst Hornig aus Berlin, Petra und Uwe Jensen aus Jamlitz und Evelyn Götze aus Eisenhüttenstadt zunächst mit Schwarzem Abt ihren Durst. Sie sind zum Geschwistertreffen in Berlin, verraten sie, und wie jedes Jahr machen sie einen Abstecher zur Grünen Woche. Auch der 13-jährige Kevin Schneider aus Steinsdorf ist dabei, er hält sich aber an die Himmelspforte, an die prickelnde rote Brause aus Neuzelle.

Rosemarie Borchert, langjährige Mitarbeiterin der Klosterbrauerei und seit Anfang der 1990er-Jahre Betreuerin des Messestandes, lädt die fünf Erwachsenen dazu ein, die neuen Biere zu kosten. Zuerst schenkt sie das Neuzeller Dunkel ein, das Schwarzbier ohne Zuckerzusatz. "Das schmeckt ganz gut", sagt Uwe Jensen, und Ute Hornig pflichtet ihm bei: "Es ist etwas herber als der Schwarze Abt, wirklich sehr gut." Evelyn Götze erklärt, sie trinke das "mal mit, aber liebe es dann doch etwas süßer". Der komplette Geschmacksgegensatz ist die zweite Kostprobe, das Aronia-Kirsch-Bier. Und auch dafür gibt es viel Lob. "Ich bin kein großer Biertrinker", gesteht Ernst Hornig lachend, "aber mir schmeckt das wirklich sehr. So ein fruchtiges Bier würde ich einem Pils sowieso vorziehen. Und mit dem Aroniazusatz solle es ja auch gesund sein." Petra Jensen ist ohnehin Fan des Neuzeller Kirschbieres. Das neue findet sie "sehr lecker und sehr erfrischend, sogar noch frischer als das normale Kirschbier". Rosemarie Borchert hat festgestellt, dass es vor allem zum Neuzeller Dunkel geteilte Meinungen gibt. "Das hängt immer davon ab, ob man eher ein Schwarzes mag oder ein anderes Bier", erklärt sie. "Aber die Schwarzbiertrinker mögen das. Und wem unser Schwarzer Abt etwas zu süß ist, für den ist das neue Dunkel genau das Richtige."