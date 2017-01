Kurfürstlicher Besuch auf der Grünen Woche

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Auch in diesem Jahr ist das Oranienburger Kurfürstenpaar auf der Grünen Woche in Berlin zu Gast. Es präsentiert sich am Gemeinschaftsstand des Landkreises Oberhavel in der Brandenburg-Halle (Halle 21 a). Neben Direktvermarktern, Kunsthandwerkern und Landwirtschaftsbetrieben zeigen die Mitglieder des Tourismusvereins Oranienburg und Umland sowie Mitarbeiter der Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH (TKO), was Stadt und Region zu bieten haben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1546564/

Am Oberhavel-Tag sorgte am Sonntag der Landkreis in der Brandenburg-Halle für das ganztägige Bühnenprogramm aus Musik, Tanz und Gesprächsrunden. Mit von der Partie waren unter anderen das Orchester Ronny Heinrich, die Jagdhornbläser Oranienburg und die Akustikband der Kreismusikschule Oberhavel sowie das Tanzteam "Kesse Sohle" und der Rock-'n'-Roll-Club "Butterfly". Auch beim heutigen Brandenburg-Tag steht das Oranienburger Angebot im Vordergrund. Außer am Mittwoch und Donnerstag sind Vivienne Netzeband und Axel Petersen auch an den restlichen Ausstellungstagen von 10 bis 18 Uhr am Messestand vor Ort. Sie verteilen aktuelle Flyer, Broschüren sowie Gastgeberverzeichnisse und natürlich sind auch die goldenen Krönchen im Gepäck, die der Kurfürst anderen ins Haar steckt.

Mit der Grünen Woche startet Oranienburg in die touristische Messesaison 2017, teilt die TKO mit. Auch wenn die Grüne Woche in ihrer Ausrichtung traditionell eine Ausstellung für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau ist, so habe sie auch für die Tourismuswirtschaft einen hohen Stellenwert, erklärt Sprecherin Mona Schröder das Oranienburger Engagement unterm Funkturm.