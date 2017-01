Ausgezeichnete Templiner Macher

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546569/

"Rund 27 Millionen Euro sind in den letzten 25 Jahren in die Sanierung der historischen Altstadt von Templin geflossen. Das Geld kam vom Bund, vom Land und aus dem Stadthaushalt. Zudem haben viele Templiner eigenes Geld investiert", sagte Bürgermeister Detlef Tabbert (Die Linke). Deshalb dankte er vor allem jenen engagierten Hausbesitzern, die ihre Immobilien in den vergangenen Jahren zu wahren Perlen gemacht haben.

Besonders geehrt wurden zwei Männer, die bei der erfolgreichen Stadtsanierung ihre beruflichen Spuren hinterlassen haben. Mit der Medaille der Stadt Templin wurde der langjährige Stadtsanierer Siegfried Ewers von der Brandenburgischen Sanierungsgesellschaft ausgezeichnet. "Die Templiner Altstadt erstrahlt in ungewöhnlichem Glanz. Siegfried Ewers hat maßgeblichen Anteil daran", so der Stadtverordnete Franz-Christoph Michel in seiner Laudatio. "Er hat die Sanierung von insgesamt 75 Gebäuden und allen öffentlichen Straßen innerhalb des Sanierungsgebietes begleitend "getragen'. Er hat 23 Millionen Euro an Fördermitteln verteilt und insgesamt dafür über 14 000 Stunden aufgewendet. Er hat zwei Bürgermeister und fünf Bauamtsleiter bei dieser Aufgabe unterstützt und noch mehr Bauherren beraten", würdigte er die Arbeit von Siegfried Ewers. Viel Fingerspitzengefühl habe er dabei bewiesen, wenn es galt, die Grundstückseigentümer bei Sanierungsmaßnahmen mit ins Boot zu holen. Ewers selbst meinte augenzwinkernd: "Templin war fast 25 Jahre lang einer meiner Arbeitsorte. Es kann durchaus sein, dass ich heute zum 500. Mal nach Templin gekommen bin."

Ein Ehrengeschenk und einen großen Blumenstrauß gab es zudem für den ehemaligen Templiner Stadtplaner und Baumamtsleiter Eckhard Jahnke. "Das Stadtbild von Templin trägt maßgeblich seine Handschrift", sagte die Fachgebietsleiterin der Stadtverwaltung Claudia Gundlach in ihrer Laudatio. Sein gesamtes Arbeitsleben sei dem Bauen in seiner Heimatstadt Templin gewidmet gewesen. Mit seiner Sachlichkeit und seiner Ortskenntnis habe Eckhard Jahnke vielen Bürgern geholfen, ihre Bauanträge so einzureichen, dass sie im Einklang mit der vorgesehenen Stadtentwicklung standen.

In Anlehnung an den Spruch des ehemaligen Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Klaus Wowereit, über seine Stadt ("Wir sind arm aber sexy.") sagte Detlef Tabbert in seiner Neujahrsansprache über Templin: "Wir sind sparsam, sexy sowieso und auf dem richtigen Weg." Erstmals seit 1990 hätten die Touristiker Templins 2016 über 350 000 Übernachtungen registrieren können. Die NaturTherme Templin habe ihre besondere Anziehungskraft erneut unter Beweis gestellt - es konnten mehr als 260 000 Besucher begrüßt werden, wobei der Anteil der jungen Familien zunahm. "Besonders wichtig war für uns die Sanierung des Multikulturellen Centrums, die jetzt fast vollendet ist. Am 8. Februar werden wir unser Kultur- und Freizeitzentrum mit einem schwungvollen Programm wiedereröffnen", so Bürgermeister Tabbert. "Den Dreh an der Gebührenschraube haben wir seit 2010 vermeiden können, denn gerade die Erhöhung der Grundsteuer würde viele Ältere in den Ortsteilen treffen, die in selbstgenutzten Häusern wohnen. Es ist eine Frage der sozialen Verantwortung, dass wir uns stets bewusst sind, die finanzielle Belastung für unsere Einwohner so gering wie möglich zu halten", sagte Tabbert.