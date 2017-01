Café zeigt polnische Tragikomödie

artikel-ansicht/dg/0/

Oderberg (MOZ) Das Café Hier & Jetzt zeigt am kommenden Freitag die polnische Tragikomödie "In meinem Kopf ein Universum". Darin wird basierend auf einer wahren Begebenheit die Geschichte von Mateusz erzählt. Der Junge leidet unter einer zerebralen Bewegungsstörung, die dazu führt, das er seinen Körper nicht kontrollieren kann. Er kann mit seiner Umwelt nicht kommunizieren, nimmt aber alles um sich herum wahr: die abfälligen Bemerkungen seiner Schwester, die Fürsorge seiner Mutter. Oft lehnt Mateusz nachts am Fenster und schaut in die Sterne.