18 erste Preise bei "Jugend musiziert"

Eberswalde (mst) Die Schüler der Kreis-Musik-Schule "Jutta Schlegel" waren beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" von Donnerstag bis Sonnabend sehr erfolgreich. "Ich bin stolz, dass alle so tolle Leistungen bringen", sagte Schulleiterin Kristin Gatzmaga, die für die Standorte in Beeskow, Eisenhüttenstadt, Schöneiche und Fürstenwalde die Gesamtverantwortung trägt und die Zweigstelle Fürstenwalde leitet. Bei den Streichern hob sie das Trio Karolina Kutzke, Ruby-Ann Grambauer und Lea-Felice Wiener aus Schöneiche hervor, die 24 Punkte und damit den Landeswettbewerb in Cottbus Ende März erreichten. Bei den Pianisten überzeugten Josie Aurich und Luisa Sophie Bollow aus Fürstenwalde, die jeweils die Höchstzahl von 25 Punkten erspielten. Sie dürfen zum Landeswettbewerb fahren. Bollow bekam obendrein den Sonderpreis Klavier in der Altersgruppe 3-6.