B112 in Manschnow ab März gesperrt

Ab März werde die Fahrbahn der B112-Ortsdurchfahrt Manschnow instandgesetzt, teilt sie mit. Dafür ist eine Vollsperrung erforderlich. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet. Für den Anlieger- und Busverkehr gibt es innerörtliche Umfahrungen. Die Fahrbahn wird abschnittsweise ausgebaut. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis zum November.

In Vorbereitung auf die Bauarbeiten für den Radweg an der B112 zwischen Podelzig und Rathstock wurden bereits Bäume gefällt und das Buschwerk gerodet. Zudem soll in diesem Jahr der Radweg zwischen Manschnow und Seelow parallel zur B1 errichtet werden. Das Baufeld für diesen Radweg wird bis Ende Februar frei gemacht.

Für alle drei Maßnahmen sind umfangreiche Begleitarbeiten zur Munitionsbergung erforderlich, heißt es in der Mitteilung weiter. Der jeweilige Baubetrieb werde für die Erreichbarkeit der Grundstücke sorgen. Die Anlieger sollen rechtzeitig über geplante Sperrungen und Umfahrungen informiert werden.